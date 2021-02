Formel E von Rennen in Berlin überzeugt

Unterföhring. Die Formel E will in dieser Saison auch unbedingt wieder in Berlin Station machen.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in Berlin fahren werden", sagte Formel-E-Geschäftsführer Jamie Reigle bei einer Pressekonferenz vor dem Saisonstart mit einem Nachtrennen am 26. Februar (18.00 Uhr MEZ/Sat.1) in Diriyah in Saudi-Arabien.

Reigle zeigte sich sicher, dass man in der deutschen Hauptstadt im Sommer fahren könne. Deutschland sei ein "wichtiger Markt" für die Formel E. Bislang ist der Rennkalender inmitten der Corona-Pandemie ohne den sonst fixen Etappenort Berlin bis in den Juni geplant.

Für die siebte Saison der vollelektrischen Rennserie hat Sat.1. neben dem früheren Formel-E-Piloten Daniel Abt auch noch den langjährigen Formel-1-Kommentator bei RTL, Christian Danner, engagiert. Sat.1 hat Eurosport als TV-Sender der Serie abgelöst.

