Mehr als 210.000 Zuschauer: Finals Veranstalter zufrieden

Düsseldorf Die Veranstalter der vierten Auflage der Finals haben ein positives Fazit gezogen. Die Multisport-Veranstaltung an Rhein und Ruhr sowie in Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) habe „die hochgesteckten Erwartungen mehr als übertroffen“ hieß es in einer Mitteilung.

Die Veranstalter der vierten Auflage der Finals haben ein positives Fazit gezogen. Die Multisport-Veranstaltung an Rhein und Ruhr sowie in Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) habe „die hochgesteckten Erwartungen mehr als übertroffen“ hieß es in einer Mitteilung.

Mit mehr als 210.000 Zuschauern kamen fast so viele wie im Vorjahr mit 220.000. Damals hatten die Leichtathletik-Wettbewerbe im mehr als 70.000 Zuschauer fassenden Berliner Olympiastadion stattgefunden, die Kapazität in Kassel lag dagegen bei 13.000 Besuchern.

Auch die Fernsehquoten vom Samstag waren bei der vierten Auflage der Veranstaltung beachtlich. Die Reichweite des ZDF am Samstag lag knapp fünf Stunden lang über der Eine-Million-Marke. Der Marktanteile lagen nach Angaben des Senders in dieser Zeit über zehn Prozent.