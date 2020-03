Lothar Matthäus hat viel zu tun dieser Tage. Eben erst ist der Rekordnationalspieler aus Südafrika zurückgekehrt, wo er die Deutsche Fußball Liga als Botschafter repräsentiert hat. In dieser Woche ist er als Experte beim TV-Sender Sky im Einsatz, der die Rückspiele der deutschen Klubs in der Champions League live und exklusiv überträgt - unter anderem das von Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain am Mittwoch (21 Uhr). Dennoch nimmt sich der 58-Jährige in einem Düsseldorfer Hotel eine Dreiviertelstunde Zeit, um über den deutschen Fußball zu sprechen. Er schwärmt von den WInter-Neuzugängen des BVB und sieht gute Chancen aufs Weiterkommen - noch bessere aber für den FC Bayern und RB Leipzig. Er spricht über die schwierige Position von Trainer Thomas Tuchel beim "Sauhaufen" PSG. Er erklärt, warum ihn der Trainerjob nicht mehr reizt - und verrät, dass im Sommer ein Umzug ansteht: Aus der Wahlheimat Budapest geht es zurück nach München.

Vor einem Jahr, als die deutschen Mannschaften früh aus der Champions League ausschieden, hieß es, der deutsche Fußball liege am Boden. Jetzt nach den guten Ergebnissen herrscht Euphorie. Wo liegt die Wahrheit?

Lothar Matthäus: Wir sollten nicht immer so stark auf Momentaufnahmen reagieren. Natürlich haben letztes Jahr die Ergebnisse international nicht gestimmt, aber es hat sich viel zum Positiven verändert. RB Leipzig hat sich stark weiterentwickelt. Dortmund hat in der Winterpause tolle Transfers getätigt. Und Bayern München zeigt nach Trainerwechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick sensationelle Leistungen.

Wieviele deutsche Mannschaften sehen wir denn noch im Viertelfinale?

Matthäus: Zwei bestimmt. Ich sehe den FC Bayern gegen den FC Chelsea und RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur im Vorteil. Tottenham ist auch wegen vieler Verletzungen nicht so stark wie im Vorjahr. Und Chelsea ist im Umbruch und leidet noch unter der Transfersperre, die gegen sie verhängt war.

Dortmund scheidet also aus?

Matthäus: Nicht unbedingt. Dortmund hat endlich seine Baustellen bearbeitet. In Erling Haaland haben sie einen präsenten Strafraumstürmer, den sie auch mit langen Bällen anspielen können. Und Emre Can ist genau der aggressive Leader, der bisher gefehlt hat. Und damit meine ich nicht nur Aggressivität gegen den Gegner. Can packt sich auch mal einen Mitspieler und weckt die Mannschaft auf. Das braucht eine Mannschaft, die Titel gewinnen will. Wenn Can letzte Saison schon dagewesen wäre, wäre Dortmund Meister geworden. Die Transfers jetzt in der Winterpause waren sensationell. Paris wird zwar anders auftreten als im Hinspiel. Aber Dortmund hat eine Mannschaft, die in Paris bestehen kann, wenn sie mutig spielt und wenn sie stabil steht. Denn die Offensive ist natürlich das Prunkstück bei Paris.

Das Hinspielergebnis…

Matthäus: …hätte höher ausfallen können, zwei oder drei Tore Unterschied wäre eher leistungsgerecht gewesen. Paris wird jetzt aber von Anfang an nach vorne spielen und Druck machen. Da muss man aggressiv dagegenhalten und über die schnellen Flügelspieler wie Hakimi nach vorne spielen. Dortmund muss die Schwächen der Pariser in der Defensive ausnutzen. Wenn sie das schaffen, werden sie die nächste Runde erreichen – und Thomas Tuchel wird wahrscheinlich sein letztes Champions-League-Spiel als PSG-Trainer gemacht haben.

Wie bewerten Sie seine Arbeit?

Matthäus: Es ist unheimlich schwierig, so einen Sauhaufen zu trainieren. Ich kenne den Klubpräsidenten Nasser Al-Khelaifi gut und war vor drei Jahren beim 4:0-Heimsieg gegen Barcelona dabei. Nach dem Spiel waren wir noch etwas essen, und dann hieß es: Jetzt gehen wir noch zur Party der Spieler. Drei Tage später hatten die wieder ein Auswärtsspiel beim FC Toulouse – und trotzdem haben sie Party gemacht bis morgens um sechs Uhr. Das gehört in Paris dazu. Das muss dir als Trainer von vornherein bewusst sein. Denn wenn die Spieler zu Nasser gehen und sagen: Der Trainer hat sie nicht mehr alle, der will unsere Party verbieten – dann verliest du als Trainer.

Schwer vorstellbar mit Thomas Tuchel.

Matthäus: Da prallen verschiedene Welten aufeinander. Thomas steht für Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit. Das hat diese Truppe nicht. Da sind schon einige Drecksäcke dabei. Und für Thomas ist es ganz sicher nicht einfach, da die Balance zu finden.

Trainerdiskussionen kennen wir auch aus Dortmund – aber jetzt scheint sich der Klub stabilisiert zu haben.

Matthäus: Ja, aufgrund der Transfers im Winter. Dazu hat Lucien Favre das richtige System und die passenden Spieler gefunden. Manuel Akanji war ja stark in der Kritik und sitzt jetzt draußen. Lukasz Piszczek ist zwar langsamer, macht mit seiner Erfahrung aber vieles wett. Die Ersatzbank ist jetzt auch sehr stark besetzt. Wenn die Mannschaft von Verletzungspech verschont bleibt, diese Leistungen beibehält und auch weiter dreckige Siege einfährt, dann kann Dortmund vielleicht sogar einen Titel gewinnen. Aber ich sage nur: vielleicht. Und ich rede eher von der Meisterschaft als der Champions League.

Ist Favre denn der richtige Trainer für Dortmund?

Matthäus: Da gilt das gleiche wie bei Tuchel: Ein Trainer muss von seiner Linie manchmal ein bisschen abweichen. Favre geht ja sehr ins Detail, zeigt weniger Emotionen – obwohl das jetzt auch stärker kommt. Ich halte von Favre sehr viel. Aber er hat sich in den letzten Monaten zu oft angreifbar gemacht, weil er stur war, statt mal eine kleine Kurve nach rechts oder links zu nehmen.

Wir haben schon über Can und das Thema Mentalität gesprochen. Ist das der größte Vorteil der Bayern, dass die sehr viele solcher Spieler haben?

Matthäus: Bayern hat richtige Leader auf hohem Niveau. Lewandowski, Müller, auch der junge Kimmich, dazu Neuer oder Boateng. Hummels ist da schon wieder anders. Er ist eine Persönlichkeit, aber kein lauter Leader, der auf dem Platz mal einen wachrüttelt. Von Akanji und Zagadou kannst du das nicht erwarten. Piszczek und Schmelzer haben keine große Zukunft vor sich. Und Witsel ist zwar ein erfahrener Spieler mit großer Qualität, aber keiner, der mal dazwischenhaut.

Und Can?

Matthäus: Can hat jetzt schon zwei Gelbe Karten. Und es gehört einfach dazu, mal ein Zeichen zu setzen. Delaney ist auch ein harter Spieler – aber nur gegen die Gegner. Can nimmt sich auch mal einen Mitspieler vor. Das hat Dortmund gefehlt. Und deswegen ist Can für Dortmund vielleicht sogar wichtiger als Haaland. Aber es sind beides wichtige Bausteine, die gefehlt haben, um Titel zu holen.

Die Bayern…

Matthäus: …sind wie jedes Jahr der Favorit auf die Meisterschaft. Auch wegen des Umfelds. Es ist wieder so ruhig wie unter Jupp Heynckes und das ist gefährlich für den Gegner.

Kann Bayern die Champions League gewinnen?

Matthäus: Ich habe Liverpool zum Saisonstart als Favoriten genannt und will das nicht alle zwei Wochen ändern. Aber dahinter gibt es fünf Mannschaften, die ungefähr auf einer Ebene sind – und dazu gehört der FC Bayern. Erst recht, weil sie jetzt wieder so spielen, wie ich Bayern sehen will: kompromisslos, diszipliniert, schnelles Umschaltspiel in beide Richtungen, selbstbewusst und mit Leichtigkeit. Trainer Hansi Flick wird von den Spielern geliebt, sie verstehen ihn, auch die Ersatzspieler arbeiten nicht gegen ihn. Die Fans stehen hinter ihm, die Medien auch. Ich weiß nicht, was er noch zeigen soll, damit er endlich einen neuen Vertrag bekommt. Es ist ja auch keine Alternative verfügbar.

Bald vielleicht Thomas Tuchel.

Matthäus: Ja, aber auch Bayern München hat Stars. Wenn du nicht auf die zugehst, können sie dich auch hängen lassen. Wie sie es etwa mit Niko Kovac gemacht haben beim 1:5 in Frankfurt. Oder mit Carlo Ancelotti beim 0:3 bei Paris Saint-Germain. Auch die Bayern haben den einen oder anderen Drecksack drin. Wenn ich aber sehe, wie gut die Spieler mit Flick harmonieren – warum sollte man denn einen Trainer wechseln, wenn es offensichtlich passt? Ich verstehe nicht, warum die Bayern mit der Vertragsverlängerung zögern.

Zumal die Chancen auf die Meisterschaft wieder sehr gut sind, nachdem Leipzig abgerutscht ist…

Matthäus: Vielleicht waren die auch schon ein bisschen zu satt nach ihrer starken Hinrunde. Das darf nicht passieren, du musst immer hungrig sein. Das macht der FC Bayern seit Jahren sehr stark vor. Allerdings hatte Leipzig jetzt auch schon einige starke Gegner und hat nur gegen Frankfurt verloren. Und Frankfurt auswärts kann unangenehm sein.

Wie ist denn Leipzig einzuschätzen?

Matthäus: Mich hat nicht überrascht, dass sie oben stehen. Eher schon, dass sie nach der Herbstmeisterschaft in so kurzer Zeit so viele Punkte liegengelassen haben – weil dort eigentlich sehr gut gearbeitet wird. Sie wollen attraktiven, offensiven Fußball spielen, mit jungen Spielern. Das passt bei Leipzig hervorragend, sie haben auch gute Transfers gemacht. Dayot Upamecano zum Beispiel ist für zehn Millionen Euro gekommen und dürfte jetzt im Sommer für deutlich mehr verkauft werden. Weil er nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit hat, schätze ich, dass es rund 30 Millionen Euro werden. Die Bayern haben sich auch schon nach ihm erkundigt, aber ich denke, er geht in die Premier League.

Gladbach scheint jetzt aus dem Titelrennen herausgefallen.

Matthäus: Aber auch sie spielen eine starke Saison. Es könnte ein kleiner Vorteil werden, dass sie aus den Pokalwettbewerben ausgeschieden sind und sich immer eine ganze Woche auf die Spiele vorbereiten können. Ihnen fehlt zwar ein bisschen die Konstanz und auf einigen Positionen auch die Qualität. Aber das System von Trainer Marco Rose, das passt.

Im Sommer steht eine EM an. Wie sehen sie die Chancen der deutschen Nationalmannschaft?

Matthäus: Sie muss zeigen, dass das Vorrunden-Aus bei der WM nur ein Unfall war. Die Mannschaft wurde ja verjüngt. Ich sehe die Offensive gut aufgestellt, in der Defensive habe ich einige Zweifel.

Da hängt vieles daran, wie fit Niklas Süle nach seinem Kreuzbandriss ist, oder?

Matthäus: Ja. Ich glaube aber, dass er es schafft. Das habe ich ihm auch geschrieben. Ich weiß ja, wie das ist, ich hatte selbst mal so eine Verletzung. Und dann habe ich noch gelesen, dass Uli Hoeneß sagte, dass Süle die EM verpassen wird. Da dachte ich: Dem Jungen musst du jetzt schreiben, den musst du aufbauen. Ich habe Niklas eine WhatsApp geschrieben, dass ich überzeugt bin, dass er es zur EM schafft und dass noch genug Zeit ist bis zur EM. Ich habe nach vier Monaten wieder gespielt. Er hat sich sehr darüber gefreut, weil die Hoeneß-Aussagen ihn schon runtergezogen hatten. Natürlich ist er ein ganz wichtiger Faktor für die Innenverteidigung der Nationalmannschaft, mit Ginter und Rüdiger allein hat man nicht die Qualität, um ein ganz großes Ziel zu erreichen. Nach vorne habe ich keine Sorgen. Das Mittelfeld mit Gündogan, Kroos, Havertz und die schnellen Stürmer wie Gnabry und Sané – da sind wir gut aufgestellt.

Wenn ich Sie mit so viel Begeisterung über Spieler reden höre und bei all Ihrer Erfahrung: Reizt Sie da der Trainer-Job wirklich gar nicht mehr?

Matthäus: Die Zeiten sind vorbei. Ich habe eine gute Balance in meinem Leben, die macht mir Spaß – und vielleicht kann ich auch deswegen so begeistert über Fußball reden.

Zu dieser Balance gehört auch, dass Sie seit 16 Jahren in Budapest leben. Im Sommer wird ihr Sohn eingeschult – in Budapest?

Matthäus: Nein, wir wollen zurück nach München. Wir haben schon eine gute Schule gefunden, jetzt brauchen wir noch etwas zum Wohnen. Das dauert etwas. Für zwei, drei Jahre hätte ich längst eine Wohnung gefunden. Aber jetzt muss es langfristig passen. Ich habe keinen Bock mehr umzuziehen. Ich bin so oft umgezogen in meinem Leben, jetzt ist Schluss.