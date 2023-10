Manuel Neuer zurück im Bayern-Tor: Nur beim DFB entmachtet

München. Nach fast einem Jahr kehrt Bayern-Torwart Manuel Neuer am Samstag zurück. Trainer Thomas Tuchel lobt ihn in höchsten Tönen.

Am vergangenen Samstag war der Auftritt noch vertagt worden, heute müsste es aber so weit sein. Erst das Aufwärmen, danach noch einmal in die Kabine, später der Gang heraus, das Abbiegen in den Spielertunnel, die Schritte auf den Rasen, das Winken zu den Zuschauern, ehe schließlich der Anpfiff zum Spiel erfolgt und der Ball rollt. All das hofft Thomas Müller jedenfalls wieder einmal als einer der ersten elf Spieler zu erleben.

Die Blicke werden sich nun beim Heimspiel des FC Bayern gegen Darmstadt 98 (15.30 Uhr/Sky) aber natürlich vor allem auf Manuel Neuer richten. Der 37 Jahre alte Torwart wird sein Comeback geben, fast elf Monate nach seinem letzten Spiel am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica (4:2) beim WM-Aus der deutschen Nationalelf nach der Gruppenphase in Katar. Acht Tage später zog er sich auf einer Skitour einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Nun steht Neuers Rückkehr an, und Thomas Tuchel hatte bereits vor gut einer Woche prognostiziert: „Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass er auf sein allerhöchstes Niveau zurückkommt.“

Manuel Neuer: Karriereende war zu befürchten

Am Freitag kündigte der Cheftrainer gegen Darmstadt Neuers Comeback unmissverständlich an und stufte dieses als „sehr beeindruckend“ ein. Neuer sei nach seinem Unfall bewusst geworden, „wie knapp das eigentlich war“. Zwischendurch stand ja ernsthaft in Frage, ob Neuer seine Karriere überhaupt fortsetzen könne. Umso mehr könne Neuer nun „stolz auf sich sein“, befand Tuchel.

Im Training zeige Neuer „ein komplett neues Level an Torwartspiel“, Neuer sei „eine eigene Liga“. Tuchel äußerte die Hoffnung, dass Neuer durch das Bewusstsein, wie knapp er am Karriere-Aus vorbeigeschrammt war, nun einen hilfreichen „Mix aus Dankbarkeit, Lockerheit und natürlich seiner ganz besonderen Mentalität“ finde.

Hinter Neuer liegt eine Reha, in der er mehrere Rückschläge erlebte. Neben körperlichen auch jenen, dass sich der FC Bayern von seinem langjährigen Torwarttrainer und Vertrauten Toni Tapalovic trennte. Doch all das soll nun in den Hintergrund rücken, wenn Neuer erstmals seit fast einem Jahr, seit dem 2:0-Sieg bei seinem Heimatverein Schalke am 12. November 2022, wieder für den FC Bayern im Tor steht. Sven Ulreich, der Neuer in dieser Saison meist sehr gut vertreten hat, wie zuletzt am Dienstag bei Galatasaray Istanbul, gibt sich gewohnt loyal. „Ich kenne meine Rolle beim FC Bayern“, sagt der 35-Jährige und kündigt an, sich wieder klaglos auf die Bank zu setzen: „Der Manu hat sich jetzt zurückgekämpft, da freue ich mich für ihn, weil es ein langer Weg für ihn war.“

Thomas Müller beim FC Bayern nur Ersatz

Als Ulreich nach dem 3:1-Sieg bei Galatasaray über Neuers Rückkehr sprach, ging Thomas Müller hinter ihm gequält lächelnd zum Bus. 90 Minuten lang hatte er zuvor auf der Bank gesessen. Überhaupt kommt der 34-Jährige in dieser Saison in allen Wettbewerben auf nur drei Einsätze von Anfang an, jeweils bis zu seiner Auswechselung nach gut einer Stunde. Gerade einmal 258 von 1170 möglichen Spielminuten verbrachte Müller auf dem Platz

Bayern-Star Thomas Müller (r.) ist gefrustet. Der Weltmeister kam in Istanbul nicht zum Einsatz. Foto: dpa

Trotz seines Rückstands bei der Spielzeit sei Müller „ein echter Teamplayer“, lobt Tuchel. Das liegt auch daran, dass Müller weiß, wie stark die Konkurrenz ist, besonders auf seiner Lieblingsposition, die meist Jamal Musiala bekleidet. „Im Moment spielen vorne alle in einer herausragenden Form“, sagt Tuchel, es gebe eigentlich keinen Grund, ihren „Flow zu unterbrechen“. Müller bleibt in seiner Rolle nur, die Kollegen zu unterstützen. „Das hört sich nach rosaroter Wunderwelt an, aber ist aktuell bei uns wirklich so“, sagte er zuletzt. So vorbildlich sich Müller verhält, so ungern ist er aber Sitzfußballer. Das Spiel gegen Darmstadt böte wie für Neuer auch für Müller die Gelegenheit zur Wiedereingliederung.

Manuel Neuer: Verhältnis zu Julian Nagelsmann belastet

Der mittelfristige Ausblick scheint für den Torwart ebenfalls günstiger zu sein als für den Offensivspieler, zumindest im Verein. Dort plant Tuchel mit Neuer als Stammkraft, Müller dürfte bei seiner Teilzeit bleiben. Was das mit Blick auf die im Sommer jeweils auslaufenden Verträge der letzten beiden Triple-Gewinner von 2013 und Weltmeister von 2014 im Kader bedeutet, ist offen. Ob und wie es in der Nationalelf weitergeht, ist vor der EM 2024 dagegen derzeit vor allem für Neuer fraglich. Sein Verhältnis zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann gilt spätestens seit dem Tapalovic-Rauswurf in der gemeinsamen Münchener Zeit als belastet. Zudem hat Nagelsmann Ilkay Gündogan bereits als neuen DFB-Kapitän bestätigt und Neuer damit entmachtet. Tuchel ist dennoch optimistisch, dass Neuer bei der EM im Tor stehen wird, anstelle von Marc-André ter Stegen. Jedenfalls dann, wenn Neuer verletzungsfrei bleibt.

