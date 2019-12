Gelsenkirchen. BVB-Trainer Lucien Favre sieht seine Mannschaft ganz oben, will sich aber in einem Interview mit Sport-Bild auf einen Zeitpunkt nicht festlegen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lucien Favre traut dem BVB "in der Zukunft" Meistertitel zu

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre glaubt mit seiner Mannschaft an den Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Nur beim Zeitpunkt bleibt der Schweizer vage. "In der Zukunft - ja, sicher! Davon bin ich überzeugt", sagte der zuletzt angezählte Coach des BVB der Sport Bild: "Aber es braucht Zeit. Jürgen Klopp hat nach drei Jahren den ersten Titel mit dem BVB gewonnen."

I

m Fußball gehe es manchmal schnell, erklärte Favre, der sich von der Kritik an seiner Person unbeeindruckt zeigte. "Ich habe gelernt, dass man auch, nun ja, weniger fundierte Meinungen akzeptieren und damit leben muss", sagte der 62-Jährige. Das Weiterkommen des BVB in der Champions League mit dem 2:1-Sieg gegen Slawia Prag dürfte Kritiker zunächst verstummen lassen. Auch, wenn längst noch nicht klar scheint, in welche Richtung es mit dem BVB in dieser Saison noch geht.

Favre mache das nichts aus, "wenn du durch die Hölle gehst, bleibe nicht stehen - gehe weiter und schaue nach vorn", sagte der Schweizer Lucien Favre. Der BVB liegt nach dem 14. Spieltag mit 26 Punkten auf Platz drei, fünf Zähler hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. (sid/fs)