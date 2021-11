Zweitligist BW Annen: Leipzig-Partie steht auf der Kippe

Reist Ende November zur Weltmeisterschaft: Sarah Rau von der DJK BW Annen wird an den U-18-Titelkämpfen in Portugal teilnehmen.

Witten. Da in Sachsen ab Mittwoch wegen der Corona-Zahlen nicht einmal mehr in der Halle trainiert werden darf, könnte ein Spiel von BW Annen ausfallen.

Die Auswirkungen der nach wie vor in einigen Regionen Deutschlands wieder in die Höhe schnellenden Inzidenzwerte haben nun auch zunehmend ihren Einfluss auf den Sport. Tischtennis-Zweitligist DJK BW Annen muss eventuell eines seiner drei ausstehenden Hinrunden-Spiele absagen.

Wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) seinen Vereinen in den zweiten und dritten Bundesligen am Dienstag mitteilte, sind für Vereine aus Sachsen, Thüringen und den Corona-Hotspots Bayern die „Heimspiele der aktuellen Hinrunde mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit abzusetzen“. Auswärtsspiele der betroffenen Vereine aus diesen Regionen können abgesetzt werden, da in den dortigen Hallen ab dem 24. November nicht einmal mehr trainiert werden darf. Insofern würden ungleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, denen man so Rechnung tragen wolle.

Sarah Rau fliegt zur U-18-WM nach Portugal

Bei Damen-Zweitligist Blau-Weiß Annen betrifft das die Partie gegen die Leutscher Füchse aus Leipzig, die am 4. Dezember in Annen über die Bühne gehen sollte. „Wir klären jetzt mit den Leipzigern, ob wir das Spiel absetzen“, so BWA-Geschäftsführer Paulo Rabaca. Annens Sarah Rau (16) könnte an der Partie Anfang Dezember ohnehin nicht teilnehmen, weil sie zur U-18-Weltmeisterschaft nach Portugal reist.

