Das war ein wichtiges Lebenszeichen vor heimischem Publikum: Der Wittener TV hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Landesliga gemacht. Das 30:25 (13:12) über den Tabellenfünften TV Brechten bescherte der Rust-Elf zwei Punkte, mit denen vorab nicht zu rechnen war.

Damit vergrößerte sich der Vorsprung auf den Vorletzten Borussia Höchsten, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat, auf fünf Punkte. Wittens Sportlicher Leiter Jan Löffler zeigte sich sehr erleichtert: „Mit einem Sieh in der Höhe war gar nicht zu rechnen. Das Hinspiel haben wir noch mit 22:32 verloren.“ Bis es so weit war, musste die Wittener Fans eine Menge Nerven lassen. Sie erlebten am Samstagabend spannende 60 Minuten, in denen lange Zeit nichts entschieden war. Brechten erwischte den besseren Start und führte in der achten Minute schon mit 4:1.

Kevin Brecht behält von der „Marke“ aus die Nerven

Nun stabilisierte sich aber die Wittener Deckung, und die Tempogegenstöße waren oft nur mit Fouls zu stoppen. Die erste Wittener Führung zum 8:7 (18.) durch Kevin Brecht fiel auch nicht aus Zufall durch einen Siebenmeter. Von diesem Zeitpunkt an gerieten die Hausherren nicht mehr in Rückstand, entschieden war aber noch lange nichts. Die erste Zwei-Tore-Führung zum 10:8 (22.) hatte nicht lange Bestand, und beim Stande von 13:12 wurden die Seiten gewechselt. Es blieb weiterhin ein sehr enges und sehr spannendes Spiel, in dem die Rust-Sieben durch eine beherzte Verteidigung zu überzeugen wusste.

Zwei Treffer steuerte Dirk Oberbossel (re.) beim wichtigen Heimsieg gegen den TV Brechten bei. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Bis zur 45. Minute legten die Wittener meist ein Tor vor, bevor die Dortmunder Gäste wieder zum Ausgleich kamen. Nach dem 18:18 (46.) fiel aber die Vorentscheidung. In weniger als 90 Sekunden setzten sich die Gastgeber auf 21:18 ab. Löffler freute sich: „Wir haben die Bälle abgefangen, und dann endlich auf der anderen Seiten unsere Chancen genutzt.“

Routinier Dirk Oberbossel sorgt für die Entscheidung

Der personell besser aufgestellte TV Brechten war nun angeschlagen und kam nicht mehr richtig auf die Beine. Die Rust-Sieben baute den Vorsprung Tor für Tor aus und brauchte sich spätestens nach dem 28:22 (57.) durch Dirk Oberbossel keine Sorgen mehr zu machen. Löffler schaut schon nach vorne: „Am kommenden Wochenende fahren wir zum ASC Dortmund, der hinter uns steht. Bringen wir dann auch die Punkte mit, ist das Thema Klassenerhalt wohl durch.“

WTV: O. Weber, Pohl, Kell; Roehrle (6), Brecht (9/5), D. Oberbossel (2), Gerlach (3), Lieberwirth (1), Kutsch (1), Wenzel (1), Solmecke (4), Mohri, Winter.