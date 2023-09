Zum Auftakt wartet gleich ein Hochkaräter auf DJK BW Annen

Witten. Zum Saisonstart in der 3. Bundesliga haben die Tischtennis-Frauen der DJK BW Annen ein Top-Team zu Gast. In Witten setzt man auf Kontinuität.

Hervorragenden Tischtennis-Sport bekamen die Anhänger der DJK Blau-Weiß Annen zwei Jahre lang in der 2. Damen-Bundesliga zu sehen. Nach dem Abstieg zum Ende der Saison 2022/23 wird es nun gewissermaßen einen Neuanfang geben, denn angesichts des verfügbaren Kaders muss niemand die Befürchtung haben, dass eine weitere Zitterpartie folgt. Am Sonntag (15 Uhr, Forum Holzkamp-Gesamtschule) stellt sich zum Drittliga-Start gleich das Top-Team der Füchse Berlin in Witten vor.

„Das wird direkt eine ganz schwierige Partie gegen einen der Hochkaräter in dieser Liga“, blickt Paulo Rabaca, Teammanager der Annener Damen, auf dieses erste Punktspiel. Die Berlinerinnen haben ihren Saisonauftakt schon hinter sich, kassierten gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg eine 3:6-Niederlage. „Da waren allerdings ein paar Stammspielerinnen der Füchse nicht dabei“, so Rabaca. Insofern wird er interessant, zu sehen, mit welcher Besetzung es die Blau-Weißen zu tun bekommen.

Ex-Bundesligist Füchse Berlin ist erstmals Gegner von BW Annen

Ganz wichtig war den BWA-Verantwortlichen, dass sie nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga das Team komplett zusammenhalten konnten. So werden auch in dieser Saison wieder Aya Umemura und Yuki Tsutsui das obere Paarkreuz bilden, dazu gehen Natalija Klimanova und Sarah Rau für Wittens Tischtennis-Aushängeschild an die Platte. „Gerade Klimanova sollte sich in der dritten Liga im unteren Paarkreuz schon schadlos halten“, so Rabacas Einschätzung. Ebenso wie Rau ist die Lettin eine versierte Defensivspielerin, die mit ihrer disziplinierten Spielweise schon so manche Gegnerin auch in Liga zwei zermürbt hat.

Auch Yuki Tsutsui spielt in dieser Saison weiterhin für die DJK BW Annen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Falls mal Not an der Frau sein sollte, stehen mit Neuzugang Mara Lamhardt und der jungen Ukrainerin Anastasiia Bodnar gute Ersatzspielerinnen parat. „Vermutlich wird auch in diesem Jahr Aya Umemura aus beruflichen Gründen nicht alle Partien für uns bestreiten können“, so Paulo Rabaca.

Wittenerinnen treten am Sonntag in Bestbesetzung an

Am Sonntag gegen den früheren Bundesligisten aus der Hauptstadt, der in der Vorsaison nur knapp den Aufstieg in die Zweite Liga verpasst hat, steht allerdings das bestmögliche Team zur Verfügung. Zwischendurch stand Annens Teamchef Rabaca immer wieder mal mit den Aktiven in Kontakt - welchen Leistungsstand sie zum Ligaauftakt mitbringen, davon wird allerdings auch er sich überraschen lassen müssen. „Grundsätzlich ist es natürlich unser Ziel, im vorderen Drittel mitzumischen. Sollte es zur Meisterschaft reichen, wäre das großartig. Wir sind uns aber dessen bewusst, dass noch andere starke Mannschaften in der 3. Liga dabei sind“, so der BWA-Geschäftsführer.

Zu den Favoriten zählt Rabaca demnach u. a. die Füchse Berlin, bei denen die junge Mexikanerin Clio Barcenas an Position eins geführt wird. Aber auch der VfL Kellinghusen oder der TTK Großburgwedel seien zu beachten. Und dann gibt’s da auch noch den SV DJK Holzbüttgen, bei dem mit Nadine Bollmeier eine ehemalige Annenerin zu den Topspielerinnen gehört - dieser Vergleich dürfte ebenso reizvoll werden wie der mit Aufsteiger Borussia Düsseldorf, an dessen Nachwuchs-Ass Eireen Kalaitzidou vor dem Abschluss der Transferfrist auch die DJK BW Annen Interesse gezeigt hatte.



Die Termine in der Drittliga-Hinrunde für BWA: (24. September/H) Füchse Berlin; (1. Oktober; A) TTC GW Fritzdorf; (8. Oktober/H) TTK Großburgwedel; (22. Oktober/H) MTV Engelbostel-Schulenburg; (11. November/A) VfL Kellinghusen; (12. November/A) SV Friedrichsgabe; (18. November/A) TTC Langen II; (10. Dezember/A) SV DJK Holzbüttgen; (17. Dezember/H) Borussia Düsseldorf.

