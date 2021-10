Zu Annens Zweitliga-Heimpremiere kommt ein Top-Team

Das Auftaktspiel in der 2. Bundesliga haben Oxana Fadeeva und die DJK BW Annen in Limburg knapp verloren. Jetzt geht es daheim gegen den MTV Tostedt, den Ex-Verein der Russin.

Witten. Die Damen der DJK BW Annen bestreiten am Sonntag das erste Zweitliga-Heimspiel der Clubgeschichte. Es geht gegen einen ganz starken Gegner.

Dieser Partie blicken sie alle schon ganz gespannt entgegen bei der DJK Blau-Weiß Annen. Erstmals in der Vereinsgeschichte tragen die Wittener Tischtennis-Frauen ein Heimspiel in der 2. Bundesliga aus. Zu Gast ist dazu ein langjähriger Bundesligist: Beim MTV Tostedt aus Niedersachsen, der sich am Sonntag (15 Uhr) im Forum der Holzkamp-Gesamtschule vorstellt, haben drei Spielerinnen aus dem Wittener Aufgebot früher selbst an der Platte gestanden.

„Ja, das ist aber schon ein Weilchen her“, sagt Michael Bannehr, Mannschaftsverantwortlicher des Teams aus Tostedt, das mit einer Niederlage gegen Offenburg sowie einem 6:4 gegen die Reserve des SV DJK Kolbermoor in die neue Saison gestartet ist. Annens russische Spitzenspielerin Oxana Fadeeva hatte seinerzeit ebenso wie Nadine Bollmeier und Tatsiana Bahr schon das Trikot des MTV getragen, der nordwestlich der Lüneburger Heide zu Hause und seit vielen Jahren eine hervorragende Adresse im deutschen Frauentischtennis ist.

Zweimalige Team-Europameisterin Ivancan führt Tostedt an

„Unser Wunsch ist es schon, uns in dieser Saison möglichst weit vorne zu platzieren“, sagt Bannehr, der die Zweite Liga allerdings für sehr ausgeglichen hält und auch durchaus Respekt vor dem Kader der Blau-Weißen aus Annen hat. „Auf dem Papier liest sich das wirklich sehr gut“, so der MTV-Manager. Entscheidend sei auch in dieser Spielklasse immer, wen die einzelnen Teams an den jeweiligen Spieltagen an die Platte bringen würden. Der MTV Tostedt setzt an Position eins auf die zweifache Mannschafts-Europameisterin Irene Ivancan (38), mit der Annens Nadine Bollmeier, die sich gerade in der zweiten Babypause befindet, eng befreundet ist.

Ivancan, die im Doppel dreimal Deutsche Meisterin und 2011 Vize-Europameisterin im Einzel war, spielt inzwischen nach einer längeren Unterbrechung zum zweiten Mal für Tostedt. „Damals wechselte sie von hier nach Berlin und dann nach Istanbul. Als im Tischtennis vom Zelluloid- auf den Kunststoffball gewechselt wurde, legte sie eine Pause ein“, berichtet Michael Bannehr. Danach stieg sie aber wieder beim MTV ein, gehört nun zu den wichtigsten Aktiven des Clubs aus Niedersachsen. Ambitionen in Richtung erste Liga „würde ich zumindest nicht ausschließen, aber ich denke, andere Teams sind da besser besetzt“, so der Manager.

Ex-Nationalspielerin Irene Ivancan vom MTV Tostedt war dreimal Deutsche Meisterin im Doppel, Vize-Europameisterin im Einzel und holte 2014 und 2015 Mannschafts-Gold mit der DTTB-Auswahl bei den Europameisterschaften. Foto: Ireneus Stosik / dapd

Blau-Weiß Annen wohl in gleicher Besetzung wie in Limburg

Die DJK BW Annen wird voraussichtlich mit der gleichen Formation antreten wie schon in der Woche zuvor in Limburg-Staffel. „Ich sehe uns am Sonntag als Außenseiter, Tostedt gehört ins obere Drittel unserer Liga“, sagt Geschäftsführer Paulo Rabaça. In Staffel hatten die Wittenerinnen eine tolle Aufholjagd gestartet, einen Punktgewinn am Ende nur hauchdünn verpasst.

Am Sonntag könnte es u. a. zum Vergleich zweier Jugendnationalspielerinnen kommen. Annens Defensivspezialistin Sarah Rau, die nächste Woche zu einem DTTB-Kaderlehrgang nach Saarbrücken muss, wird vermutlich auf die erst 15-jährige Mia Griesel treffen.