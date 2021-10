Zaubertor von Coric leitet Erfolg des VfB Annen ein

Witten. Die Offensive des VfB Annen tobt sich gegen Bergen richtig aus. Trainer Jabsen ist allerdings nicht ganz zufrieden. Was er noch bemängelt.

Nach drei sieglosen Spielen hat der VfB Annen 19 wieder einen Erfolg eingefahren. Das 4:1 (2:1) über den SC Union Bergen war auch in dieser Höhe durchaus verdient. Die Gäste schwächten sich im Spielverlauf mächtig selbst, zwei Mann flogen vom Feld.

Es machte sich deutlich bemerkbar, dass die Zeiten der Personalnot in Annen vorbei ist, sagte Trainer Matthias Jabsen: „Ich hatte heute Alternativen auf der Bank und konnte ohne Qualitätsverlust einwechseln.“ Das 1:0 ließ trotz einiger guten Möglichkeiten bis zur 16. Minute auf sich warten. Nils Obermeier schlug einen Diagonalball über 40 Meter auf Hari Coric, und der schlenzte ihn von rechts ins lange Eck. Das 2:0 bereitete Denis Vogel vor, der den Ball von links auf den Torschützen Christian Buth querlegte (24.). Allerdings nutzten die Gäste dann eine ihrer wenigen Möglichkeiten zum Anschlusstreffer durch Timo Wnuk. Jabsen ärgerte sich: „Statt klar zu führen, mussten wir nun wieder aufpassen.“

Gleich zwei Platzverweise gegen Union Bergen

Denn auch nach dem Seitenwechsel ließen die Platzherren einige gute Möglichkeiten liegen. Die Gäste schwächten sich aber selbst. In der 63. Minute warf ein Bergener einem VfB-Akteur bei einem Einwurf den Ball ins Gesicht und sah Rot. Richtige Ruhe kehrte erst nach dem 3:1 ein. Daniel Mudric setzte einen Kopfball gefühlvoll in die lange Ecke (72.). In der 81. Minute drang Kevin Thume von links in den Union-Strafraum ein, schlug einen Haken und vollendete zum 4:1-Endstand (81.). Kurz darauf sah ein Gästespieler Gelb-Rot wegen ständigen Meckerns.

VfB: Kapschack; Meier, Obermeier, Hustert, Basalan (70. Günzel), Buth, Vogel (78. Engel), Zubarevs, Coric (56. Thume), Engel, Mudric (75. Gronemann).

Tore: 1:0 Coric (16.), 2:0 Buth (24.), 2:1 Wnuk (30.), 3:1 Mudric (72.), 4:1 Thume (81.).