Wittens Talent Lotta Englich gewinnt „Ladies Open“

Schon am ersten Wochenende des neuen Jahres galt es für ein Nachwuchs-Trio des KSV Witten 07, wieder Leistung auf der Matte zu bringen. Im Kampf gegen die letzten übriggebliebenen, überschüssigen Kalorien von Weihnachten und Silvester standen für drei Mädchen aus der Ruhrstadt die „Ladies Open“ in Heusweiler auf dem Programm. Zum Teilnehmerfeld von 198 Teilnehmerinnen gehörten im Saarland auch Aktive aus Frankreich, Polen, den Niederlanden, Ungarn und der Schweiz.

Nach der Trainingspause zwischen Weihnachten und Neujahr galt es auszuloten, wie sich die Ringerinnen in den teilweise neuen Jahrgangs- und Gewichtsklassen auf der Matte präsentieren. Wittens Lotta Englich trat zum ersten Mal in der weiblichen B-Jugend und in der neuen Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm an. Nach einem schnellen Auftaktschultersieg gegen Leonie Gilberg (RV Haibach) musste sie gegen die starken Französinnen Eloise Walter und Lise Landouzy all ihr ringerisches Können aufbringen, um die Gegnerinnen zu bezwingen. Dabei überzeugte sie ihre Trainerin Nina Kahriman mit einer verbesserten Beinabwehr und starker kämpferischer Leistung.

Schultersieg im Endkampf gegen Hannah König (Berghausen)

Im Finale bezwang Lotta Englich ihre Widersacherin Hannah König vom SV Berghausen dann nach 5:0-Führung auf Schultern und zeigte mit dieser Leistung, dass bei den Deutschen Meisterschaften, bei denen sie in 2020 erstmals startberechtigt ist, mit ihr zu rechnen sein wird.

Platz vier für Wittenerin Elisa Labes

Bei der weiblichen A-Jugend startete Emily Weiß in der 61-kg-Klasse. Nach einem 4:0-Auftaktsieg gegen Lisa Rimmer (TSG Haßloch) hatte sie ihrer französischen und niederländischen Gegnerin nichts mehr entgegenzusetzen und verlor ihre Kämpfe technisch überhöht und wurde Achte. Die dritte Teilnehmerin, Elisa Labes, startete bei den Schülerinnen in der 34-kg-Klasse. Nach einem Auftakt-Schultersieg wurde sie am Ende Vierte.