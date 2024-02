Wittens Nachwuchskicker starten mit einigen Personalsorgen

Für die B-Junioren des FSV Witten (M.) geht es am Sonntag schon wieder um Punkte. Gegen den TSC Eintracht Dortmund II soll gleich ein Sieg her.

Witten Für drei der überkreislich aktiven Jugendteams aus der Ruhrstadt geht es am Wochenende wieder um Punkte. Warum es zum Start Probleme gibt.

Nach den schwierigen Bedingungen zum Rückrundenstart fehlen Wittens Jugendteams aktuell noch einige Spieler. Eis, gesperrte Plätze und Krankheitsausfälle. Die Vorbereitung für Wittens Jugendteams lief alles andere als Rund. FSV Wittens A-Junioren und TuS Stockums A-Junioren starten am Wochenende bereits wieder in die Liga - und das mit großen Personalsorgen.

A-Jugend, Bezirksliga

TSG Sprockhövel II – TuS Stockum (So., 9.30 Uhr). Die Stockumer starten am Wochenende bereits in die Rückrunde mit einem Nachholspiel gegen die Sprockhöveler Reserve. Geplagt sind die Wittener von großen Personalsorgen. „Leider sind bei uns einige Spieler krank. Auch die Witterungsverhältnisse waren in den letzten Wochen suboptimal, so sind wir nicht auf dem gewünschten Stand“, vermerkte TuS-Coach André Glosse. Favorit sind hier die Hausherren.

FC Lennestadt – FSV Witten (So., 11 Uhr). Auch die A-Junioren des FSV starten wieder in die Punkterunde, holen in Lennestadt nach. „Unsere Vorbereitung lief äußerst suboptimal. Mit dem Schnee und den schwierigen Witterungsverhältnissen hatten wir einige Probleme. Wir wollen in der Rückrunde unbedingt eine bessere Rolle spielen“, kündigte Denis Sapina, Coach des FSV, an.

B-Jugend, Landesliga

FSV Witten – TSC Eintracht Dortmund II (So., 11 Uhr, Nebenplatz Wullenstadion). Wittens Landesliga-Kicker starten ebenfalls in die Restrunde. Bei Eintracht Dortmund geht es direkt gegen einen Mitabstiegs-Konkurrenten. Allerdings sind die Junglöwen nicht komplett: „Wir sind aktuell geplagt von Verletzungen. Alle drei Kapitäne sind verletzt. Wir gehen aber zuversichtlich in die Rückrunde“, so Coach Daniel Ehrhardt. Die Generalprobe gelang mit einem 1:0 im Test beim FC Iserlohn (Tor: Mikail Topcu).

Testspiele: Die Bezirksliga-B-Jugend des TuS Stockum testet am Sonntag (11 Uhr, BSA Pferdebachstraße) gegen den SV Deilinghofen-Sundwig. Die C-Jugend des FSV Witten erwartet am Sonntag (9.15 Uhr, Westfalenstraße) den Kirchhörder SC.

