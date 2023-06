Wittens Jugend-Fußballer spielen um Stadtmeistertitel

Wegen der A-Junioren des TuS Stockum (in weiß) wird die Stadtmeisterschaft in dieser Altersklasse verschoben.

Witten. Die D-Junioren spielen um den Titel, die G-Junioren bestreiten ein Spielfest. Warum das Turnier der A-Junioren verschoben werden muss.

Die Jugendfußball Stadtmeisterschaft um den Sparkassen Feld-Cup gehen am Wochenende in einen verkürzten Endspurt.

Einer der drei angesetzten Wettbewerbe musste nämlich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

TuS Stockum kann am Wochenende aufsteigen

Da die A-Junioren des TuS Stockum am Sonntag gegen Hessler 06 um den Aufstieg kämpfen, haben sie ihre Teilnahme verständlicherweise abgesagt. Weil nun statt vier Mannschaften nur drei Teams mit dabei gewesen wären, entschied man sich, den Wettbewerb nachzuholen. Somit werden am Samstag in der Gaslock-Arena des SV Bommern am Goltenbusch nur die Turniere der D- und G-Junioren stattfinden.

Im jüngsten Jahrgang sind elf Mannschaften gemeldet, da einige Klubs mit zwei Mannschaften teilnehmen. Die 34 Spiele der G-Junioren, die parallel auf zwei Kleinfeldern ausgetragen werden, beginnen um 10 Uhr und werden gegen 13 Uhr beendet. Das Turnier wird als Spielfest organisiert, an dessen Ende keine Tabellen erstellt werden und bei der anschließenden Siegerehrung werden alle teilnehmenden Mannschaften mit Preisen bedacht werden.

Wittener D-Junioren spielen ab 14 Uhr um den Titel

Die D-Junioren ermitteln ab 14 Uhr den neuen Stadtmeister. Mit zehn Teams ist das Feld gut besetzt, das liegt aber auch daran, dass hier ebenfalls Doppelmeldungen möglich waren. Wie schon bei den G-Junioren finden immer zwei Spiele parallel statt.

Die drei Erstplatzierten der beiden Vorrundengruppen starten ab 17 Uhr in zwei Gruppen in der Zwischenrunde. Anschließend stehen ab 18 Uhr die Halbfinals auf dem Programm, in denen die Finalteilnehmer ermittelt werden.

