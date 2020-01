Wittens Fußballtalente zaubern auf der Platte

Wittens Nachwuchskicker eifern ab diesem Wochenende den Großen nach. A- und D-Junioren gehen auf die Platte und suchen ihre Sieger des Sparkassen-Hallencups. Auch die Mini-Kicker wirbeln über das Hallenparkett in der Fritz-Husemann-Sporthalle.

A-Junioren

Spannung verspricht der Turniermodus, mit dem Wittens A-Jugendliche am Samstag (ab 14 Uhr) ihre Halbfinalisten ausspielen. In zwei Gruppen gehen jeweils drei Teams an den Start. Das ist eigentlich ein recht kleines Teilnehmerfeld. Doch die Mannschaften spielen wie in einer regulären Liga in ihren Gruppen Hin- und Rückspiel aus. Sie dürfen also jeweils vier Mal ‘ran und haben damit reichlich Gelegenheit, ihre Klasse unter Beweis zu stellen und sich einen der beiden ersten Plätze zu schnappen. Denn nur die berechtigen zum Weiterkommen.

Amtierender Titelverteidiger ist der FSV Witten. Der A-Ligist trifft in der Gruppe A auf die JSG Herbede/Heven II und die DJK TuS Ruhrtal. Richtig gute Chancen auf den Cup darf man aber wohl auch den Nachwuchstalenten des SV Herbede zurechnen, die als Bezirksligist immerhin das klassenhöchste Team stellen.

Zahlreiche Akteure sammelten schon Erfahrung bei den Senioren in der A-Kreisliga. Im Vorjahr verlor man das Endspiel gegen die Junglöwen des FSV noch mit 0:2. In der Gruppe B treffen die Jungs vom Stausee zunächst auf den SV Bommern und den TuS Stockum.

D-Junioren

Wie im Rausch verteidigten die jungen Fußballer des TuS Stockum 2019 ihren Titel und gehen damit auch diesmal wieder in der Rolle des Gejagten ins Turnier. Mit einigen Auswahlspielern in seinen Reihen, darf Trainer Tim Bäcker mit seinen Talente sicher auch diesmal wieder aufs Finale hoffen.

Bei den D-Junioren durfte im Vorjahr der TuS Stockum jubeln. Zum zweiten Mal in Folge. Die Rot-Weißen können diesmal den Titel-Hattrick perfekt machen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

In der Gruppe A muss man dazu aber erstmal am Portugal SV, TuRa Rüdinghausen und der JSG Herbede/Heven II vorbei. Danach gilt es, die Zwischenrunde zu überstehen.

Da wollen auch die anderen Teams hin. Vorjahresfinalist FSV Witten stellt sich in der Gruppe B den Jugendspielgemeinschaften Herbede/Heven und Bommern/FSV Witten II. In der Gruppe C trifft die Erstvertretung des SV Bommern, die das kleine Finale im letzten Jahr knapp mit 0:1 gegen TuRa Rüdinghausen verlor, auf den VfB Annen und die Zweitvertretung der Mellmausländer.

Los geht’s bei den D-Junioren am Samstag um 10 Uhr. Die Zwischenrunde soll planmäßig ab 13.30 Uhr ausgespielt werden, ehe es dann in den Halbfinals (ab 15 Uhr) so richtig ernst wird. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt.

Mini-Kicker dürfen Samstagmorgen ‘ran

Wuselig wird’s direkt am Samstagmorgen (ab 10 Uhr) in der Husemannhalle zugehen. Mit insgesamt acht Mannschaften wirbeln Wittens jüngste Fußballer über das graue Hallenparkett. die JSG Herbede/Heven ist bei den Mini-Kickern mit zwei Mannschaften vertreten. Der FSV Witten, der TuS Stockum, die DJK TuS Ruhrtal, der Portugal SV sowie TuRa Rüdinghausen und die SF Schnee mischen zudem mit. Jede Mannschaft spielt insgesamt fünf Mal. Am Ende gibt’s wie immer eine Siegerehrung mit und für alle teilnehmenden Teams.