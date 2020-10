Wittens Clubs pausieren: Verband setzt Spielbetrieb aus

Witten. Der Handball-Verband Westfalen setzt seinen Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung aus. Die Wittener Clubs müssen in die Zwangspause.

Damit war bereits zu rechnen: Zwar gelten die Maßnahmen des „Lockdown light“ offiziell erst ab dem 2. November, doch der Handball-Verband Westfalen hat am Freitag mitgeteilt, dass der Spielbetrieb ab sofort ausgesetzt wird.

Das umfasst dann auch die Partien, die eigentlich noch für dieses Wochenende (31. Oktober/1. November) vorgesehen waren. Unter anderem hätte der TuS Bommern am Sonntag in der Oberliga beim TuS Ferndorf II antreten müssen. Landesligist Wittener TV hatte die Partie gegen die SG Attendorn/Ennest bereit tags zuvor abgesagt. Auch die beiden Teams der SG ETSV Ruhrtal in Ober- und Verbandsliga hatten ihre Begegnungen gegen Teutonia Riemke bzw. die HSG Hohenlimburg zeitig gestrichen.

Ebenfalls werden mit sofortiger Wirkung das Stützpunkttraining, sowie alle weiteren Maßnahmen und Seminare im Bereich Förderung ausfallen. Diese Beschlüsse gelten bis zum 30. November 2020. Danach wird die Situation laut HVW neu bewertet, und es werden wiederum entsprechende Entscheidungen getroffen.

