Wittens Adam Juretzko in Weingarten emotional verabschiedet

Auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende: Ringer-Routinier Adam Juretzko bestritt im Halbfinal-Rückkampf der Deutschen Ringer-Liga gegen den ASV Nendingen seinen letzten Heimkampf für den SV Germania Weingarten - zehn Jahre lang stand der zweimalige Europameister für die Baden-Württemberger auf der Matte. Zum Abschied vor großer Kulisse wurde es auch für den kernigen Juretzko emotional.

Dass die Weingartener mit einem 19:9-Erfolg (Hinkampf: 21:8) einmal mehr den Finaleinzug klarmachten, war letztlich beinahe schon nebensächlich. Denn der Abend stand mehr oder weniger ganz im Zeichen der Verabschiedung von Juretzko, der dem KSV Witten 07 als Trainer und Ringer weiter erhalten bleibt, nach der Saison aber nicht mehr das Trikot der Germanen tragen wird.

Bislang wurde Juretzko dreimal Meister mit dem SV Germania Weingarten

„Eigentlich sollten es hier nur ein oder zwei Jahre werden, am Ende sind es zehn geworden. Das war eine unvergessliche Zeit, ich liebe diesen Verein und seine Zuschauer“, sagte der Familienvater aus Werdohl, der gegen Nendingens internationalen Topringer Daniel Cataraga in der Gewichtsklasse bis 77 kg (gr.-röm.) nur hauchdünn mit 0:1 verlor. Mit seinem Weingartener Trainer Frank Heinzelbecker verbindet ihn seit über 30 Jahren eine lange Freundschaft. Am Samstag in Pforzheim geht’s im ersten Finale (Rückkampf am 25. Januar) gegen den KSV Ispringen um den vielleicht vierten Germania-Titel.