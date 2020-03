Wittenerin Virginia Lesniak tanzt auf den NRW-Thron

Münster. „Wir haben unser Ziel erreicht und sind sehr glücklich darüber“, frohlockte die Wittenerin Virginia Lesniak, die mit ihrem Tanzpartner Philip Andraus (Boston-Club Düsseldorf) in Münster die Landesmeisterschaft in der Kombination der S-Klasse gewann.

Im Vorjahr war ihnen der Sprung aufs oberste Podest noch verwehrt geblieben - später trösteten sich Andraus/Lesniak allerdings durch den erstmaligen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Beim Zehn-Tänze-Turnier in Münster hatte es das favorisierte Duo mit zwei sehr talentierten Paaren aus dem Jugendbereich zu tun. Andraus/Lesniak präsentierten sich in herausragender Form, gewannen alle zehn Tänze und holten sich überlegen Rang eins.

„Es hat einfach alles sehr gut geklappt, das Publikum dort hat uns auch enorm unterstützt“, berichtet Virginia Lesniak. Bei der Deutschen Meisterschaft in Böblingen am 2. Mai will das Düsseldorfer Paar nun seinen Titel verteidigen. Zuvor geht es für Andraus/Lesniak am Samstag nach Magdeburg zur Latein-DM der Amateure.