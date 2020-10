Wittenerin Virginia Lesniak glücklich über DM-Resultat

Dieses Ergebnis sorgte bei Tänzerin Virginia Lesniak und ihrem Partner Philip Andraus doch für ein wenig Trost nach der zuvor nicht ganz so gut verlaufenen Europameisterschaft in der Kombination, wo es in Aarhus (Dänemark) nur zum 14. Platz gereicht hatte. Bei der Deutschen Meisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen belegte das Duo vom Bostonclub Düsseldorf in Magdeburg einen hervorragenden achten Platz.

„Das hat’s für uns jetzt natürlich wieder ‘rausgerissen. Bei der ganzen Arbeit und der ganzen Mühe, die man sich macht“, so die Einschätzung von Virginia Lesniak. Die 27-Jährige hatte sich riesig gefreut auf dieses Turnier in Sachsen-Anhalt - das erste bedeutsame seiner Art nach vielen Monaten, die geprägt waren durch die Corona-Pandemie, die auch in den Terminkalender der Tanzsportler eine tiefe Schneise geschlagen hatte.

Zum dritten Mal hintereinander ins DM-Semifinale eingezogen

Das DM-Turnier war ursprünglich für März vorgesehen, war seinerzeit ganz kurzfristig abgesagt worden. „Jetzt hat man dort wirklich eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt. Die Atmosphäre war richtig schön“, so Lesniak. Auch unter Einhaltung der Hygieneregeln wurden die Titelkämpfe der besten 46 deutschen Paare zu einem hochinteressanten, sehenswerten Wettbewerb.

Ausdrucksstark und elegant: Virginia Lesniak und Philip Andraus haben sich zu einem der besten deutschen Tanzpaare gemausert. Foto: Oliver Schinkewitz

„Unser Wunsch war, wie in den beiden Jahren zuvor das Semifinale zu erreichen“, so Virginia Lesniak. Das sollte ihr und Tanzpartner Philip Andraus auch gelingen. „Wir sind zur DM gefahren und fühlten uns einfach befreit, wollten das nur genießen“, so die 27-Jährige. Und was hilft da besser, als wenn die guten Leistungen auch noch von den Juroren gewürdigt werden? In der Vorschlussrunde ließen Andraus/Lesniak sogar noch einige etablierte Paare hinter sich, belegten am Ende den achten Rang, wurden damit sogar zweitbestes Paar aus Nordrhein-Westfalen. Die für den TTC Rot-Weiß-Silber Bochum startenden Artur Balandin/Anna Salita holten in Magdeburg erstmals Silber, der DM-Titel ging jedoch erwartungsgemäß an die Topfavoriten Marius-Andrei Balan/Khrystyna Moshenska (Pforzheim), die mit allen 45 Bestnoten die Trophäe verteidigten.

Titelkämpfe in den Standardtänzen am 7. November in Pinneberg

„Für uns war Platz acht eine große Überraschung und hat uns sehr gefreut“, so Virginia Lesniak. Schließlich gab’s in diesem Jahr wegen der Coronakrise kaum Turniere. Seit gut zwei Monaten haben Andraus/Lesniak in Timo Kulczak einen neuen Trainer. „Die Arbeit bei ihm hat wohl schon Früchte getragen“, so die Wittenerin glücklich.

Ihr Jahr nimmt nun noch einmal richtig Fahrt auf. In vier Wochen steht für das Duo vom Bostonclub Düsseldorf mit der Deutschen Meisterschaft in den Standardtänzen (7. November, in Pinneberg) ein weiteres großes Turnier an. Ob es dann noch eine Zehn-Tänze-DM geben wird, ist aktuell noch unklar.