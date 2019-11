Witten. Den vierten Sieg vor eigenem Publikum peilt der Wittener TV am Samstagabend an. Zu Gast in der Kreissporthalle ist der Tabellenletzte.

Die Kräfteverhältnisse scheinen diesmal eindeutig verteilt: Landesligist Wittener TV ist am Samstag (19 Uhr, Kreissporthalle) gegen den bislang noch punktlosen Tabellenletzten HSG Rauxel-Schwerin klarer Favorit.

Das gilt vor allem deshalb weil die Mannschaft von Stefan Rust am Samstagabend in eigener Halle antritt. Der Aufsteiger aus der Ruhrstadt präsentiert sich schon seit längerer Zeit mit zwei Gesichtern: Auswärts sind die Leistungen meist mehr als mau, aber in der heimischen Kreissporthalle an der Husemannstraße ist die Mannschaft von Stefan Rust schon eine Macht. Das sollen nun auch die Castrop-Rauxeler zu spüren bekommen, die bislang alle ihre acht Punktspiele verloren haben.

Trainingsbeteiligung war zuletzt recht dürftig

Der Wittener Coach hat in dieser Woche aber einige Probleme gehabt. Viele seiner Spieler haben sich eine Grippe eingefangen und konnten nicht wie gewohnt trainieren. „Wir waren nur zu siebt beim Training, da musste ich dann einige Individualübungen ansetzen. Das kann man mal machen, aber optimale Trainingsbedingungen sehen anders aus“, musste sich Rust an den Übungsabenden einiges einfallen lassen. Allerdings weiß er nur definitiv von Andreas Winter und Axel Weber, dass sie gegen den Tabellenletzten nicht dabei sein können: „Bei den anderen muss ich bis zum Abschlusstraining oder sogar bis kurz vor dem Anpfiff warten, ob sie sich fit fühlen. Ich weiß, dass alle wollen, die Frage ist nur, ob sie auch können.“

Die Gäste sind zwar momentan Tabellenletzter, doch haben die WTV-Handballer keine allzu guten Erinnerungen an das Team der HSG. Die beiden Mannschaften sind im Sommer zusammen aus der Bezirksliga aufgestiegen, und in der letzten Saison haben die Rauxeler beide Duelle für sich entschieden. Das sollte Warnung genug sein, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Zudem bietet der Blick auf die Tabelle auch ziemlich verlockende Aussichten. Gewinnen die Wittener ihr fünftes Heimspiel (bislang 6:2-Punkte daheim), würden sie schon zum erweiterten Mittelfeld gehören. Die Abstiegsränge wären dann auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück entfernt.