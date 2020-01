Wittener TV empfängt Westfalia Herne mit Außenseiterchance

Die Aufgaben im Abstiegskampf werden für den Wittener TV nicht einfacher. Am Samstagabend gastiert um 19 Uhr der Tabellenzweite HC Westfalia Herne in der Kreissporthalle.

WTV-Trainer Stefan Rust sieht überhaupt noch keinen Grund zur Panik, obwohl sein Team in den letzten Wochen einige Plätze nach unten gerutscht ist: „Es sind momentan fünf Mannschaften im Abstiegskampf involviert, und die Rückserie ist noch lang.“

Mehrere wichtige Spieler fallen bei Witten aus

Ohnehin hat Stefan Rust guten Grund die momentane Situation etwas gelassener zu sehen, denn für den WTV sei die Landesliga als Aufsteiger ohnehin ein Abenteuer: „Wir haben gewusst, worauf wir uns einlassen. Es war bekannt, dass der Kader recht schmal ist. Nun haben wir einige Verletzte, und dadurch haben wir nun einige Probleme mehr.“

Gegen die Westfalia Herne, die das Hinspiel mit 33:17 gewann, wird mit Philipp Gallinowski der bislang beste Torschütze weiterhin ausfallen. Auch Linus Kruse, der als Ex-Verbandsliga-Spieler für mehr Qualität sorgen sollte, ist noch verletzt.

Auch Jascha Gerlach und Axel Weber sind am Samstag gegen Herne wieder nicht mit von der Partie. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Wittener Heimvorteil unter diesen Voraussetzungen keine Rolle mehr spielt.

Rust betont die Wittener Außenseiterchance

Das 24:32 gegen Hombruch und das 24:42 gegen Westerholt haben in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache gesprochen.

Stefan Rust will sich aber nicht von vornherein in die Rolle des Verlierers begeben, schließlich sei im Sport alles möglich: „Auf dem Papier sind wir klarer Außenseiter, solange wir aber an uns glauben, können wir Herne Paroli bieten.“