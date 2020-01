Witten. Im Kampf um den Klassenerhalt peilt Handball-Landesligist Wittener TV am Samstag zumindest ein Remis bei Borussia Höchsten an.

Wittener TV bangt um seinen Strippenzieher

Die Landesliga-Handballer des Wittener TV stehen am Samstag (19.15 Uhr) vor einem ganz wichtigen Spiel. Beim TuS Borussia Höchsten sollten sie mindestens einen Punkt mitbringen, sonst kann es unten im Tabellenkeller wieder richtig eng werden.

Trainer Stefan Rust wird in der Halle am Lieberfeld allerdings nicht seine Bestbesetzung aufbieten können. Linksaußen Jonas Oberbossel wird definitiv ausfallen, hinter Felix Mohri und Philipp Gallinowski stehen noch Fragezeichen. Vor allen Dingen der mögliche Ausfall Gallinowskis bereitet Rust einiges Kopfzerbrechen: „Er ist der Strippenzieher und Spielmacher in der Mitte und nur schwer zu ersetzen.“

WTV-Trainer Rust will Harz-Debatte nicht mehr führen

Mit den ersten Übungseinheiten des neuen Jahres war der Trainer sehr zufrieden. Die Mannschaft hat individuelle Laufeinheiten absolviert, und das Training verlief ordentlich. In dieser Saison haben die Wittener Handballer aber bekanntlich ein großes Problem in fremden Sporthallen. Das hat zwar viel mit dem ungewohnten Harz zu tun, sollte aber auf Dauer keine Entschuldigung sein. Rust fordert daher: „Harz hin oder her, wir müssen nun endlich auswärts punkten.“

Die Partie in Dortmund hat für die Rust-Sieben einige Bedeutung. Höchsten hat drei Punkte Rückstand auf den WTV, der ASC Dortmund und der Westfalia Hombruch II lediglich zwei. Sollte das Match verloren gehen, stünde der Wittener TV erst einmal mit im Tabellenkeller.