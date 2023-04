Wittenerin tanzt mit ihrem Team an die Bundesliga-Spitze

Herne. Bereits das zweite Bundesliga-Turnier im Jazztanz hat die Wittenerin Carina Fege mit ihrer Formation gewonnen. Warum jetzt auch das Double winkt.

Mit dem Titelgewinn bei der Deutschen Meisterschaft gelang der Jazz- und Modern Dance/Contemporary-Formation „Dance Works“ vom 1. TC Ludwigsburg im vergangenen Jahr der ganz große Wurf. Das Team, zu dem auch die Wittenerin Carina Fege, die lange für TuRa Rüdinghausen auf dem Parkett stand, gehört, ist nun drauf und dran, auch in der Bundesliga abzuräumen.

Zum Saisonauftakt hatten die Baden-Württembergerinnen noch ihrem ärgsten Kontrahenten den Vortritt lassen müssen. Anfang März gewann das Team „Arabesque“ vom ASV Wuppertal hauchdünn mit einem Wertungszähler vor Ludwigsburg. Nur zwei Wochen später aber wendete sich in Frankfurt bereits das Blatt. Hier gab’s dreimal die Bestnote für „Dance Works“ und nur strahlende Gesichter bei Carina Fege und ihren Teamkolleginnen.

Ex-Rüdinghauserin hat im Vorjahr mit 1. TC Ludwigsburg die DM gewonnen

„Dass wir in Frankfurt gewonnen haben, das hat uns selbst schon überrascht“, so die Wittenerin, die in Stuttgart studiert. Schließlich hatte die Formation aus Süddeutschland zu dieser Saison eine völlig neue Choreographie zum Thema „Künstliche Intelligenz“ auf die Beine gestellt. „Das war in der Entstehung gar nicht so einfach. Wir mussten ja erstmal daran arbeiten, überhaupt künstliche Bewegungsmuster zu erschaffen“, sagt die 25-Jährige. TCL-Trainerin Anna Hanke scheint die Umsetzung aber wirklich gut gelungen zu sein, wie die eindeutige Bewertung in Frankfurt unterstrich. Und beim dritten Turnier in Herne? Da gingen wieder drei Einser-Täfelchen der insgesamt sieben Juroren in die Höhe, dazu gab’s eine Zwei - das war der erneute Sieg vor „Arabesque“ (1-1-2-2-2) und der Ausbau der Tabellenführung.



Was aktuell die beiden besten Mannschaften in der JMC-Bundesliga, die den Titel bei nur noch einem ausstehenden Turnier wohl unter sich ausmachen werden, unterscheidet? „Wuppertal hat eine sehr gut aufeinander abgestimmte, technisch starke Formation“, weiß Carina Fege. Bei ihrem Ludwigsburger Team, das sich personell gegenüber der vorigen Saison nur unwesentlich verändert hat, seien die schwierig zu tanzenden, einzelnen Elemente der Choreographie der größte Pluspunkt, dazu habe auch „Dance Works“, das immer mit zehn bis zwölf Personen bei einem Wettkampf auf der Fläche steht, ebenso eine exzellente Harmonie im Ensemble.

Entscheidung fällt beim vierten Turnier in Wuppertal am 20. Mai

„Wir mussten vor dem Turnier in Frankfurt noch ein bisschen was in der Mannschaft umstellen, weil eine Tänzerin wegen einer Verletzung ausgefallen war“, berichtet Carina Fege. Das bekamen die Ludwigsburgerinnen aber glänzend in den Griff, feierten in Hessen den so wichtigen ersten Turniersieg und legten nun in Herne gleich nach. Am 20. Mai wird die Entscheidung über den Triumph in der JMC-Bundesliga fallen - pikanterweise dann in Wuppertal, so dass der aktuelle Tabellenzweite „Arabesque“ vor eigenem Publikum die Möglichkeit hat, auszugleichen. Der Tabellendritte, die TSA der SG Sossenheim aus Frankfurt, hat schon vier Punkte Rückstand auf Rang zwei und keine reelle Chance mehr, noch ins Meisterschaftsrennen einzugreifen.

Und am 17. Juni folgt dann noch als Saisonhöhepunkt die Deutsche Formationsmeisterschaft, die Carina Feges Verein 1. TC Ludwigsburg austragen wird - vor eigener Kulisse bekommen „Dance Works“ dann die Gelegenheit, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Es könnte also ein Trophäen-Double für die Mannschaft der Wittenerin geben. „Auf keinen Fall werden wir uns jetzt ausruhen auf diesen beiden Siegen in der Bundesliga“, haben Carina Fege und ihre Mitstreiterinnen noch viel vor.

