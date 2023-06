Das Endspiel des Stadtwerke-Industriecups 2022 bestritten der SV Herbede /(hier mit Florian Schwarz, li.) und der SV Bommern 05 (mit Laurenz Karger). Die damalige A-Liga-Elf aus Bommern setzte sich am Ende durch.

FUSSBALL Wittener Stadtwerke-Industriecup: Landesligist führt Feld an

Herbede. Der SV Herbede richtet ab dem 6. Juli wieder an der Kemnade seinen Stadtwerke-Industriecup aus. Welche Teams dabei sind, wann gespielt wird.

Noch befinden sich die Fußballteams aus der Ruhrstadt in der wohlverdienten Sommerpause. Erst zu Beginn des kommenden Monats schnüren die Kicker aus den Kreisligen bzw. auch die drei Bezirksliga-Mannschaften wieder ihre Stollenschuhe - dann geht’s an die schweißtreibende, rund sechswöchige Vorbereitung. Den ersten wichtigen Termin haben sich sechs Clubs bereits ins Notizbuch geschrieben, denn am 6. Juli startet beim SV Herbede schon der Stadtwerke-Industriecup.

Längst zur lieb gewonnenen Tradition einiger Vereine geworden, wird die „kleine Stadtmeisterschaft“ bereits einen Vorgeschmack auf das geben, was die Anhänger der Wittener Teams dann zum Auftakt der Meisterschaftssaison 2023/24 erwartet. Es gibt bei allen Mannschaften reihum viele neue Gesichter. Auch diesmal sind die Protagonisten im Sommer-Transferfenster überaus aktiv, versuchen ihr Kicker-Personal noch besser aufzustellen.

Sechs Wittener Mannschaften sind mit dabei

Beim Stadtwerke-Industriecup messen sechs Wittener Teams - darunter alle drei Bezirksligisten - die Kräfte mit drei auswärtigen Clubs. Der sportlich reizvollste Teilnehmer und höchstklassige Vertreter ist Landesliga-Aufsteiger FC Altenbochum. Ebenfalls aus der Nachbarschaft ist der SC Weitmar 45, der ab dem 1. Juli vom früheren Herbeder und Stockumer Coach Marco Held trainiert wird. Ebenfalls mit dabei, und das als Debütant, ist der Dortmunder Bezirksliga-Dritte TuS Eichlinghofen, u. a. mit dem früheren Herbeder, Rüdinghauser und Stockumer Marvin Pluck.

In Gruppe A treffen der FC Altenbochum, TuRa Rüdinghausen und der TuS Heven aufeinander. Die Gruppe B bilden der SC Weitmar 45, der SV Bommern 05 und die DJK TuS Ruhrtal. Gruppe C führt schließlich den TuS Eichlinghofen, den SV Herbede und den TuS Stockum zusammen.

Finalspiele steigen am 15. Juli beim SV Herbede

Die jeweiligen Begegnungen der Vorrunde - allesamt wie gehabt über die volle Spielzeit - werden vom 6. bis zum 9. Juli ausgetragen (Donnerstag und Freitag je zwei Partien, Samstag und Sonntag jeweils deren drei). Das Halbfinale ist für Freitag, 14. Juli (17.30 und 19.30 Uhr), angesetzt. Die Endspiele, beginnend mit der Partie um Rang fünf, finden dann am 15. Juli ab 14 Uhr statt. Für ca. 20 Uhr ist die Siegerehrung geplant.

Der Spielplan:

6. Juli: TuS Heven - TuRa Rüdinghausen (19 Uhr)

7. Juli: SV Bommern - DJK TuS Ruhrtal (17.30 Uhr), SV Herbede - TuS Stockum (19.30 Uhr)

8. Juli: TuRa Rüdinghausen - FC Altenbochum (15 Uhr), DJK TuS Ruhrtal - SC Weitmar 45 (17 Uhr), TuS Stockum - TuS Eichlinghofen (19 Uhr)

9. Juli: FC Altenbochum - TuS Heven (14 Uhr), SC Weitmar 45 - SV Bommern (16 Uhr), TuS Eichlinghofen - SV Herbede (18 Uhr).

14. Juli: Halbfinals (17.30 und 19.30 Uhr)

15. Juli: Finalspiele (14, 16 und 18 Uhr)

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten