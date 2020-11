Wittener Stadtmeisterschaft fällt erstmals seit 1974 aus

Zum ersten Mal seit 1974 muss Peter Dekowski (TuS Stockum) als verantwortlicher Turn-Fachschaftsleiter die für Samstag geplanten Stadtmeisterschaften auf Grund der Corona-Pandemie absagen.

Ein geordnetes und vernünftiges Training ist seit Wochen nicht möglich, dem Vereinssport wurden die Sportstätten wieder geschlossen, nur alleine oder zu zweit sowie mit Personen des eigenen Hausstandes wurde Sport gestattet. „Sicherlich kann man sich über diese Entscheidung in Zeiten einer Pandemie streiten, da grundsätzlich Gerätturnen zwar in einer Gemeinschaft, aber kontaktlos und mit notwendigem Abstand durchgeführt werden kann, was die Vereine ein halbes Jahr lang unter Beweis gestellt haben“, so Dekowski.

Junge Talente verlieren wegen des Trainings daheim Motivation

Es sei aber auch zuletzt nicht gelungen, den Schulsport für Kinder und Jugendliche mit dem Vereinssport ab November gleichzusetzen. Wie Rückmeldungen von Eltern bestätigen, verlieren die jungen Talente ebenso wie die Jugendlichen die Motivation beim Heimtraining. Die gewohnten Einheiten mit den vertrauten Trainern fehlen den Aktiven.

Der alljährliche Jahresabschluss mit den Stadtmeisterschaften gehörte mit zu den Höhepunkten für die Turner , die noch mal ihr Können zeigen konnten. An dieser Stelle wurde auch ein Dank an die Trainer, Kampfrichter und Organisatoren weitergegeben - „dieser Aspekt zählt zum Selbstverständnis des Amateursports und im Besonderen für Vereine mit dem Angebot Wettkampf- und Leistungsturnen, die nicht im Rampenlicht der Medien stehen“, so Dekowski. Sein Dank gilt den Wittener Vereinen sowie allen Beteiligten, die in den letzten Monaten mit ausgearbeiteten Hygiene-Konzepten gezeigt haben, „dass der Sport zu einem elementaren Bestandteil der Bildung und des Kulturgutes in unserem Land gehört“.

Auch über die Weihnachtszeit wird es keinen Sport in den Sportstätten geben. Daher gelte die Hoffnung für das kommende Jahr, möglichst schnell wieder in die Halle zu kommen und sich kontaktlos und mit Abstand zu bewegen. „Mein persönlicher Wunsch für 2021 ist, dass wir alle gemeinsam diese Pandemie überwinden und gestärkt daraus hervorgehen“, so der Stockumer.

Corona & Sport: Die aktuelle Lage im Überblick:

