Wittener Stadtmeisterschaft: Ein Verein sagt Teilnahme ab

Kaum sind die letzten Punktspiele der regulären Saison bei den Fußballern Geschichte, da rüstet sich die Wittener Fachschaft schon wieder für eine Großveranstaltung. Die Stadtmeisterschaft der Senioren, bei der es wieder um den ITSR-Cup geht, wird in diesem Jahr vom 21. bis zum 29. Juli an der Pferdebachstraße beim TuS Stockum ausgetragen. Titelverteidiger ist Bezirksligist TuS Heven 09. Bei der Auslosung der einzelnen Gruppen am Dienstagabend wurde indes verkündet, dass nur elf statt zwölf Mannschaften zugesagt haben.

„Der FSV Witten hat uns leider mitgeteilt, dass er nicht an der Stadtmeisterschaft teilnehmen kann“, ließ Fachschafts-Vorstand Frank Richter wissen. Somit wird es in der Vorrunde des Turniers, das in Stockum durchweg auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen wird, drei Dreiergruppen und eine mit lediglich zwei Teams geben.

Als Gruppenköpfe hat man sich für die drei künftigen Bezirksligisten sowie für den von der Tabellenposition her besseren der beiden Absteiger in die A-Kreisliga (TuS Stockum) entschieden. In Gruppe A werden die Stockumer dann gleich wieder auf Mitabsteiger VfB Annen treffen, dazu noch auf den Hammerthaler SV. Gruppe B bilden der SV Herbede, die DJK TuS Ruhrtal und TuRa Rüdinghausen. In Gruppe C bekommt es der SV Bommern 05 mit dem Portugal SV und dem Türkischen SV zu tun. Titelverteidiger TuS Heven 09, der das Vorjahres-Finale gegen den SV Herbede gewonnen hatte, wird sich mit dem klaren Außenseiter Sportfreunden Schnee messen.

Den Stadtmeisterschafts-Pokal überreichte Frank Richter (li.) von der Fachschaft Fußball im vorigen Jahr an Yannik Kellner, den Kapitän des TuS Heven 09. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Der B-Kreisliga-Dritte FSV Witten beteuerte auf Nachfrage, dass es ihm nicht leicht gefallen sei, die Teilnahme am Turnier abzusagen. „Aber wir haben zu dieser Zeit leider nur sehr wenige Leute da - Urlaub, Job, Uni, dazu kommen auch noch einige immer noch Verletzte. Ich habe alles gedreht und gewendet und auch bei der zweiten Mannschaft nachgefragt, aber wir bekommen es nicht hin“, ließ Trainer Kaniwar Shikho wissen.

Endspiele beim ITSR-Cup steigen am 29. Juli in Stockum

Die Vorrundenpartien, die jeweils über die volle Spielzeit ausgetragen werden, erstrecken sich über fünf Tage. Den Auftakt macht am 21. Juli ab 18 Uhr das Duell zwischen Ausrichter TuS Stockum und dem C-Ligisten Hammerthaler SV. Abgeschlossen werden die Spiele der Vorrunde am 26. Juli (Türkischer SV gegen Portugal SV). „Steht es am Ende der Vorrundenspiele unentschieden, erfolgt ein Elfmeterschießen. So wollen wir verhindern, dass es am Ende zu Punkt- oder Torgleichheit kommt“, so Frank Richter. Das Halbfinale beim ITSR-Cup geht am 28. Juli (18 und 20 Uhr) über die Bühne, die Endspiele folgen am 29. Juli (15 und 17 Uhr).



Die Vorrundengruppen:

(Gr. A) TuS Stockum, VfB Annen, Hammerthaler SV; (Gr. B) SV Herbede, DJK TuS Ruhrtal, TuRa Rüdinghausen; (Gr. C) SV Bommern 05, Portugal SV, Türkischer SV; (Gr. D) TuS Heven, SF Schnee.





Der Spielplan:

21. Juli: TuS Stockum - Hammerthaler SV (18 Uhr), SV Herbede - TuRa Rüdinghausen (20 Uhr); 22. Juli: SV Bommern - Türkischer SV (14 Uhr), TuS Heven - SF Schnee (16 Uhr), VfB Annen - TuS Stockum (18 Uhr); 23. Juli: TuS Ruhrtal - SV Herbede (13 Uhr), Portugal SV - SV Bommern (15 Uhr); 25. Juli: Hammerthaler SV - VfB Annen (18 Uhr), TuRa Rüdinghausen - TuS Ruhrtal (20 Uhr); 26. Juli: Türkischer SV - Portugal SV (19 Uhr). Halbfinals am 28. Juli (ab 18 Uhr), Endspiele am 29. Juli (ab 15 Uhr).

