Wittener Reservecup: TuS Stockum dreht bei 5:1-Sieg auf

Witten Beim Hallenfußball-Reservecup ist die Zwischenrunde gestartet. Acht Teams sind noch im Wettbewerb. Wir berichten im Live-Ticker.

Nach einem ereignisreichen ersten Turniertag des Wittener Hallenfußball-Reservecups stehen am Sonntag die Partien der Zwischenrunde auf dem Programm. Alle Favoriten sind noch im Rennen. Hier finden Sie in unserem Live-Ticker die jeweiligen aktuellen Resultate.

Zwischenrunde, Gruppe 1:

TuS Ruhrtal II - SG Türkspor II 1:4

Einen denkbar schlechten Start erwischen die Ruhrtaler, die am Samstag noch so überrascht hatten. Die Mannschaft von Alfonso Bosco lag gleich mal mit 0:1 hinten. Nach dem Ausgleich war dann aber nur noch die SG-Reserve am Drücker. Turgay Argac traf doppelt, am Ende hieß es 4:1 für die Spielgemeinschaft.

TuS Stockum II - FSV Witten II 3:1

Eine klare Angelegenheit war das Duell in den ersten Minuten. Luis Pokriefke und Louis Orthbandt schossen das schnelle 2:0 für Stockum heraus. Dank „Oldie“ Branko Calusic durfte der FSV in der letzten Minute aber wieder hoffen. Wenn auch nur kurz: Stockums Martin Ludwig erhöhte auf 3:1.

TuS Ruhrtal II - FSV Witten II 5:2

Offenbar erholt von der Auftaktpleite waren die Ruhrtaler gleich hellwach, Kazim Duman schnürte einen flotten Doppelpack für den B-Ligisten - 2:0. Mit dem Anschlusstreffer brachte Georg Ramos den FSV dann aber wieder ins Spiel - und mit einem herrlichen Schuss glich Michael Dros zum 2:2 aus. Nach knapp elf Minuten ließ Dennis Heile dann aber wieder den TuS jubeln. Für das 4:2 sorgte einmal mehr Kazim Duman, Habibi Avdulahi stellte auf 5:2 in der letzten Sekunde.

SG Türkspor II - TuS Stockum II 1:5

Kommt der Mitfavorit so langsam ins Rollen? Mattis Kern schoss schnell das 1:0 für Stockum, Jonah Bialowons und Luis Pokriefke erhöhten auf 3:0, Martin Ludwig ließ das 4:0 folgen. Nach dem Ehrentreffer der SG durch Turgay Argac sorgte Enrico Denz für den 5:1-Endstand.

15 Uhr: TuS Ruhrtal II - TuS Stockum II

15.15 Uhr: FSV Witten II - SG Türkspor II

Zwischenrunde, Gruppe 2:

SV Bommern II - SV Herbede II 2:1

Lange neutralisieren sind die beiden A-Ligisten. Dann markierte Thorben Funder das 1:0 für Herbede, doch nur wenig später glich Malte Petry für den SVB zum 1:1 aus. Holger Schumacher verpasste dann die Großchance, für Bommern den Führungstreffer zu erzielen. Doch wenige Sekunden vor dem Ende machte es der Spielertrainer besser, traf aus der Distanz zum 2:1 gegen den Titelverteidiger.

SV Bommern III - SV Herbede III 3:3

Im Duell der beiden noch vertretenen dritten Mannschaften legte der SVH vor. Wer anders als Knipser Yannik Igel konnte das 1:0 erzielen? Doch Bommern, unterstützt von zahlreichen Fans, hielt dagegen, Robin Schmidt traf sehenswert zum 1:1. Der SVH hatte aber mehr vom Spiel, Torhüter David Simon Schmidt parierte mehrfach in höchster Not - bis Christian Köhn doch für Herbede zum 2:1 traf. Nach einer schönen Kombination erzielte Nicholas Schmitz das 2:2, doch mit seinem achten Turniertor war Yannik Igel zum 3:2 für Herbede zur Stelle. Sekunden vor dem Ende egalisierte dann abermals Robin Schmidt - 3:3.

SV Bommern II - SV Herbede III 2:2

Es lag schon eine weitere Überraschung in der Luft, als Yannik Igel das 1:0 für Herbede erzielte. Doch die Bommeraner kamen umgehend zurück, mit einem Doppelpack sorgte für das 2:1 des A-Kreisligisten. In der Schlussminute traf dann zur Freude des SVH-Anhangs Torhüter Jan Ferris Kronen zum 2:2.

14.45 Uhr: SV Herbede II - SV Bommern III

15.30 Uhr: SV Bommern II - SV Bommern III

15.45 Uhr: SV Herbede III - SV Herbede II

Halbfinale:

16.20 Uhr: Sieger Gr. 1 - Zweiter Gr. 2

16.40 Uhr: Sieger Gr. 2 - Zweiter Gr. 1

Spiel um Platz drei:

17.10 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Endspiel:

17.30 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

