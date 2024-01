Wittener Reservecup: Alle Resultate im Überblick

Witten Die ersten 26 Partien des ITSR-Reservecups in der Wittener Husemannhalle sind vorüber. Acht Teams dürfen am Sonntag wieder ran.

Die 14 Wittener Teams aus der A- bis zur C-Kreisliga ermittelten am Samstag in der Husemann-Sporthalle vor guter Kulisse die acht teilnehmenden Mannschaften für die Zwischenrunde des ITSR-Reservecups 2024. Die favorisierten Teams haben ihre Pflichtaufgaben erfüllt, können nun die vier Qualifikations-Plätze für die Stadtmeisterschaften am 13./14. Januar an gleicher Stelle am Sonntag ab 13 Uhr in Angriff nehmen.

Vorrunde, Gruppe A (Samstag, 6. Januar):

SV Herbede II - TuS Ruhrtal II 0:3

SG Türkspor III - TuS Heven II 3:1

TuS Ruhrtal II - SG Türkspor III 2:0

TuS Heven II - SV Herbede II 1:2

SV Herbede II - SG Türkspor III 5:0

TuS Ruhrtal II - TuS Heven II 1:1

TuS Ruhrtal II 7 Pkt. 6:1-Tore SV Herbede II 6 Pkt. 7:4-Tore SG Türkspor III 3 Pkt. 3:8-Tore TuS Heven II 1 Pkt. 3:6-Tore

Gruppe B (Samstag, 6. Januar):

SV Bommern II - SG Türkspor II 6:0

TuS Stockum III - TuRa Rüdinghausen II 1:1

FSV Witten II - SV Bommern II 0:2

SG Türkspor II - TuS Stockum III 1:2

TuRa Rüdinghausen II - FSV Witten II 2:4

SV Bommern II - TuS Stockum III 4:2

FSV Witten II - SG Türkspor II 3:5

TuRa Rüdinghausen II - SV Bommern II 1:5

TuS Stockum III - FSV Witten II 2:3

SG Türkspor II - TuRa Rüdinghausen II 6:1

SV Bommern II 12 Pkt. 17:3-Tore SG Türkspor II 6 Pkt. 12:12-Tore FSV Witten II 6 Pkt. 10:11-Tore TuS Stockum III 4 Pkt. 7:9-Tore TuRa Rüdinghausen 1 Pkt. 5:16-Tore

Gruppe C (Samstag, 6. Januar):

SV Herbede III - TuS Stockum II 1:2

SV Bommern III - SF Schnee II 2:0

VfB Annen II - SV Herbede III 0:2

TuS Stockum II - SV Bommern III 3:3

SF Schnee II - VfB Annen II 1:2

SV Herbede III - SV Bommern III 2:2

VfB Annen II - TuS Stockum II 1:5

SF Schnee II - SV Herbede III 1:9

SV Bommern III - VfB Annen II 2:0-Abbruch

TuS Stockum II - SF Schnee II 4:2

Zwischenrunde, Gruppe 1 (Sonntag, 7. Januar):

13 Uhr: TuS Ruhrtal II - SG Türkspor II

13.15 Uhr: TuS Stockum II - FSV Witten II

14 Uhr: TuS Ruhrtal II - FSV Witten II

14.15 Uhr: SG Türkspor II - TuS Stockum II

15 Uhr: TuS Ruhrtal II - TuS Stockum II

15.15 Uhr: FSV Witten II - SG Türkspor II

Zwischenrunde, Gruppe 2 (Sonntag, 7. Januar):

13.30 Uhr: SV Bommern II - SV Herbede II

13.45 Uhr: SV Bommern III - SV Herbede III

14.30 Uhr: SV Bommern II - SV Herbede III

14.45 Uhr: SV Herbede II - SV Bommern III

15.30 Uhr: SV Bommern II - SV Bommern III

15.45 Uhr: SV Herbede III - SV Herbede II

Halbfinale:

16.20 Uhr: Sieger Gr. 1 - Zweiter Gr. 2

16.40 Uhr: Sieger Gr. 2 - Zweiter Gr. 1

Spiel um Platz drei:

17.10 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Endspiel:

17.30 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

