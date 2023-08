Wittener Radprofi Messerschmidt: Neues Team ein Glücksgriff

Als junger Radprofi ist der Wittener Jonas Messerschmidt in dieser Saison für das Team „Santic Wibatech“ unterwegs, das an einigen anspruchsvollen Rundfahrten teilnahm.

Witten. Den Wechsel ins Profi-Radsport-Team „Santic Wibatech“ hat der Wittener Jonas Messerschmidt nicht bereut. Wie er seine Saison bisher beurteilt.

Allmählich geht’s schon in den letzten Saisonabschnitt für den jungen Wittener Radprofi Jonas Messerschmidt. Seine persönliche Bilanz fällt zwar nicht sonderlich rosig aus, weil der 22-Jährige gleich mehrfach durch Erkrankungen zurückgeworfen wurde, somit nicht sein volles Leistungsvermögen ausschöpfen konnte. Dennoch hat der Bommeraner den Schritt zu seinem neuen Team „Santic Wibatech“ zu keiner Sekunde bereut.

„Für mich war es ein absoluter Glücksgriff, zu dieser Mannschaft zu wechseln“, sagt Jonas Messerschmidt. Nicht nur, weil dort das Teamgefüge vorbildlich ist und sich die einzelnen Akteure blendend verstehen, sich nicht als Rivalen sehen. Auch die Tatsache, dass bei dem im bayrischen Passau ansässigen Team, das gleichermaßen eine deutsche und eine polnische sportliche Leitung hat, die Logistik ihresgleichen sucht, lässt Messerschmidt viel ruhiger schlafen. „Wir werden mit hervorragendem Material ausgestattet, pro Rennen stehen zwei komplette Räder für jeden einzelnen von uns zur Verfügung“, sagt der Wittener.

Nach gutem Saisonstart erwischte den Wittener eine Corona-Infektion

Was dem jungen Radrennfahrer vor allem zugute kommt, ist die Tatsache, dass er bei „Santic Wibatech“ selbst entscheiden kann, bei welchem Wettbewerb er an die Startlinie geht. „Das ist natürlich ideal, weil ich nur die Rennen machen muss, bei denen ich auch wirklich antreten möchte“, sagt Messerschmidt. Für ihn sei der Wechsel zu der Passauer Profimannschaft „ein Schritt heraus aus der Komfortzone“ gewesen. Natürlich seien die weiten Fahrten nach Bayern durchaus eine Herausforderung, letztlich aber überwiegen für den 22-Jährigen allemal die positiven Aspekte. „Wenn man solche Mannschaftskollegen hat, arbeitet man auch gerne fürs Team.“ So wie zuletzt bei einer zweitägigen Veranstaltung in Polen, wo Teamkollege Piotr Pekala (Polen) den zweiten Platz belegte. „Da gehörte ich zu seinen Supportern“, so der Wittener.

Im vergangenen Jahr gehörte Jonas Messerschmidt (re.; hier neben Andreas Schumski von den Stadtwerken und Bürgermeister Lars König, li.) bei der Sportlerehrung der Stadt Witten zu den Ausgezeichneten. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Das bislang größte Radrennen in diesem Jahr war für Jonas Messerschmidt die mehrtägige Österreich-Rundfahrt. „Die ist dort schon eine große Nummer, die Etappen werden live im Fernsehen übertragen“, berichtet Messerschmidt. Der sich im Nachhinein natürlich ärgert, dass er „nie so richtig in Tritt gekommen“ sei im Verlaufe der Saison - Anfang 2023 fing er sich gleich zweimal hintereinander einen Infekt ein, verlor dabei den Anschluss, nachdem er in der Vorbereitung (u. a. auf Mallorca) eine so gute Grundlage gelegt hatte. „Zu Beginn des Jahres bei einem Rennen in Kroatien lief es richtig gut für mich, danach hatte ich dann aber gleich Corona“, so der Radsportler.



Aktuell ist Messerschmidt mit seinen Leistungen zufrieden

Immerhin lief es für ihn in den vergangenen Wochen deutlich besser. „Da bin ich ziemlich gut durchgekommen. Wenn es so weiterläuft, wäre das noch ein versöhnlicher Jahresabschluss für mich“, so der Wittener, der am Wochenende an einer Veranstaltung (u. a. mit Derny-Rennen) in Stolberg teilnahm. Insgesamt sechs Sportler gehören je Wettbewerb zu einem der Teams - „und da muss wirklich jeder gut mitarbeiten. Das ist genau so ein Mannschaftssport wie Fußball. Dort würde man ja auch mit sieben gegen elf nie gut aussehen. Wir als Team fahren einfach alle besser Rad, man spürt auch die gegenseitige Wertschätzung“, ist Jonas Messerschmidt überzeugt.

Keine Frage, dass er auch die Entwicklung in seinem vorherigen Team (Dauner Akkon), mit dem er u. a. bei der Deutschland-Tour 2022 startete, aufmerksam verfolgte. „Die haben ja im März dann den Laden zugemacht“, sagt der Wittener nachdenklich. Noch ein Grund mehr für den 22-jährigen Bergspezialisten, im goldrichtigen Moment gewechselt zu sein. Was für Messerschmidt nun noch ansteht in den kommenden Wochen? „Auf jeden Fall noch sechs einzelne Rennen in Österreich, dazu vielleicht noch das Cro-Race ab Ende September in Kroatien.“ Möglicherweise ist der Wittener dann auch noch beim Sparkassen-Giro im Münsterland dabei.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten