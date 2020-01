Beim Silvesterlauf in Herne sind die Aktiven vom TTW/TG Witten flott unterwegs. Das frühere Marathon-Ass Marcus Klönne überzeugt in Ismaning.

Wittener Quintett liefert in Herne gute Zeiten ab

Herne/München. Zum Ausklang des Sportjahres 2019 ging es für ein Quintett des Triathlon-TEAM TG Witten zum Silvesterlauf des LC Westfalia Herne. Insgesamt 1200 Läufer wurden dort auf den verschiedenen Distanzen registriert - ein Rekordwert.

Die anspruchsvolle Strecke verläuft durch den Gysenbergpark und weist einige Steigungen auf. Bei kühlen fünf Grad fiel am Mittag der Startschuss für die Zehn-Kilometer-Strecke. Zunächst ging es für ein kurzes Teilstück über eine asphaltierte Straße, bevor dann der Wald mit den ersten Anstiegen die Aktiven erwartete. Sebastian Lehmann vom TTW setzte sich recht früh von seinen Vereinskollegen ab. Sören Smietana, Simon Damm, Tim Aepfelbach und Benjamin Exner konnten sein Tempo nicht mitgehen, behielten ihn aber zumeist im Blick. Lehmann behielt sein Tempo bei bis ins Ziel, kam als 13. der Gesamtwertung und Zweiter seiner Altersklasse (M 30) nach 37:24 Minuten ins Ziel. Dahinter folgten Smietana (38:27; 3. M 30), Damm (39:31, 5. M 30), Aepfelbach (39:44, 2. M 45) und Exner (39:56, 6. M 30).

Schnellster Wittener in Herne ist Sebastian Lehmann

Die Männer vom TTW zeigten sich zufrieden mit ihren Leistungen, gerade im Hinblick auf die Planungen für die Saison 2020. Die ersten beiden Plätze der bei den Männern belegten Marius Probst und Jan Hense vom TV Wattenscheid 01, bei den Frauen siegte Carolin Aehling (LG Coesfeld) vor Sonja Vernikov (Ski-Keller Kaulard&Schroiff) und Leonie Leven (Ayyo Team Esssen).

Vor sechs Jahren hatte Marcus Klönne seine Laufschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt. Grund hierfür waren für den ehemaligen Marathonläufer u. a. sein vierjähriger Russland-Aufenthalt sowie diverse Verletzungen. Seit zwei Jahren lebt Klönne nun in München, und so langsam kehrte die Lust auf einen Lauf unter Wettkampfbedingungen zurück. Gemeinsam mit fünf Sportfreunden startete Klönne bei der Ismaninger Winterlaufserie. Über die 13 km benötigte der TTW-Sportler 47:43 Minuten, wurde damit 14. der Gesamtwertung und gewann die Altersklasse M 45.