Wittener Hallencup B- & E-Jugend: Zweimal Jagd auf Stockum

Weiter geht’s mit den Jugend-Stadtmeisterschaften unter dem Hallendach. Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende, spielen diesmal B- und E-Junioren in der Fritz-Husemann-Sporthalle um den Sparkassen-Hallencup 2020.

In beiden Altersklassen reist der Titelverteidiger von der Pferdebachstraße an.

B-Junioren: Neuauflage des Vorjahresfinals in Gruppe B

Los geht’s bei den älteren Fußballtalenten am Samstag schon um 11 Uhr. TuRa Rüdinghausen und die zweite Mannschaft des FSV Witten eröffnen den Turniertag bei den B-Junioren mit der ersten Partie der Gruppe A. Hier gehen auch Ausrichter SV Bommern und die JSG Herbede/Heven II an den Start.

SVB und die „Zweite“ der Junglöwen kennen sich bereits aus dem Alltag der A-Kreisliga, dürften auf dem Papier die besten Chancen auf das Erreichen der Halbfinals haben. TuRa und die Reserve der JSG spielen in der B-Kreisliga.

Titelverteidiger Stockum bekommt es in der Dreiergruppe B gleich mit Bezirksligist FSV Witten zu tun. Für die Junglöwen um Trainer Kaniwar Shikho läuft’s in der Liga mäßig. Auf dem Parkett ist man als klassenhöchster Verein dennoch favorisiert. Einfach wird’s aber nicht.

Denn mit der JSG Herbede/Heven geht neben Stockum ein weiterer guter A-Ligist ins Rennen. Besonderheit bei den B-Jugendlichen: Die Gruppendritten der Vorrunde spielen die Plätze fünf und sechs aus. Die Halbfinals steigen ab 13.45 Uhr. Das Endspiel ist für 14.55 Uhr angesetzt.

E-Junioren: 14 Mannschaften spielen einen ganzen Tag lang um den Titel

Auch bei den E-Junioren, die am Sonntag (ab 10 Uhr) dran sind, trägt der Vorjahressieger Rot und Weiß.

Der Nachwuchs von der Pferdebachstraße darf die Festspiele um den Sparkassen-Hallentag am zweiten Turniertag dieses Wochenendes mit der Partie gegen den FSV Witten II eröffnen. Zudem geht’s gegen den Portugal SV, die JSG Herbede/Heven II und den SV Bommern II.

Insgesamt gleich 14 Teams hoffen in drei Gruppen (zwei Fünfer-, eine Vierergruppe) auf einen der ersten beiden Plätze. Nur so führt der Weg in die Zwischenrunde (ab 15.20 Uhr), wo man dann noch einmal alles geben muss. Denn nur wer dort die Halbfinalplätze bucht, für den kann es ins Finale gehen.

In der Gruppe B spielen die JSG Herbede/Heven, der FSV Witten, die zweiten Mannschaften aus Rüdinghausen und Stockum sowie die „Dritte“ des SV Bommern.

Die Gruppe C bilden die Erstvertretungen aus dem Mellmausland und vom Goltenbusch zusammen mit den Drittvertretungen aus Stockum und von der JSG Herbede/Heven.

Für viele spannende Duelle ist bei den E-Jugendlichen schon aufgrund der Größe des des Teilnehmerfeldes also gesorgt – das Finale um den zweiten Titel des Wochenendes steigt am Sonntag um 17.30 Uhr.