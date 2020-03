Witten. Die Betreiber aus der Ruhrstadt bleiben mit ihren Kunden in Kontakt und bieten Interessierten teilweise Schnupperkurse an. Einer räumt auf.

Das Coronavirus stellt auch die Fitnesswelt in Witten vor große Herausforderungen. Die Trainingsflächen in der Ruhrstadt sind geschlossen, doch das Ende der körperlichen Aktivität muss das nicht bedeuten. Die heimischen Fitnessstudios setzen auf digitales Training.

Der Vital Club Carlos überträgt verschiedene Fitness-Kurse von morgens bis abends live ins Wohnzimmer. „Wir machen viel, was auch ohne Hilfsmittel zuhause geht“, sagt Inhaber Carlos Vagts. Jeweils ein Fitnesstrainer schwitzt im Kursraum vor der Kamera, die Fitnessjünger sporteln am heimischen Fernseher mit. Dazu muss man sich im Internet auf www.livetrainer.tv einfach einloggen. Für Mitglieder des Studios ist das derzeit kostenlos. Alle anderen können ein Monatsticket kaufen und eine Woche lang kostenfrei in das Angebot hineinschnuppern, um zu entscheiden, ob digitales Fitnesstraining etwas für sie ist. Den Kursplan gibt’s online (www.livetrainer.tv oder auf der Facebook des Studios).

Korrekturen sind virtuell möglich

Auch bei Team Per4mance ist man digital gut aufgestellt. „Wir machen ja ohnehin schon viel mit Tablet und Internet“, sagt Julian Cobi, der mit seinem Bruder Jan-Hendrik die Sportler eigentlich an der Liegnitzer Straße schwitzen lässt. Jetzt setzt man auf das Training per Video-Chat. „Das hat den Vorteil, dass wir weiterhin ein persönliches Training anbieten können, mit Korrekturanweisungen und allem Drum und Dran. Wir können so mit unseren Kunden kommunizieren“, nennt Julian Cobi einen Vorteil. Auch Gruppenkurse gibt’s. Die Brüder haben alle ihre Mitglieder per E-Mail über Zeiten und Verfahrensweisen informiert.

Crossfit steht bei Denis Lehr und Hendrik Strauch von Lions Courage Crossfit ebenfalls weiter auf dem Programm. Nur eben nicht an der Wittener Straße in Herbede. Die beiden teilen ab Dienstag jeweils ein Fitnessprogramm pro Tag, das größtenteils aus Übungen mit dem eigenen Körpergewicht besteht, auf dem sozialen Netzwerk Instagram (@lionscouragecrossfit). Zusätzlich gibt’s auf der Online-Plattform Youtube (#stayhomewithous) in Kooperation mit weiteren Crossfit-Anbietern aus der Region zusätzlich Workouts zum nachmachen. Ein weiterer Clou: Die Mitglieder können sich Trainingsmaterial bei den Betreibern ausleihen. Alle Infos auf www.lionscouragecrossfit.de.

Fitnesskreis nutzt die Zeit für Arbeiten

Zwei bis dreimal pro Woche bietet auch Silvia Weigel, Inhaberin von Fit and Clever, Sportkurse für ihre Mitglieder an. Alles, was man benötigt ist ein Smartphone oder ein Laptop/Computer.

Klaus Stebner vom Fitnesskreis Witten nutzt die vorübergehende Schließung derweil für so allerhand Arbeiten, die in seinem altehrwürdigen Sportstudio in der Poststraße anfallen, wie er auf Facebook mitteilt. Gummimatten erneuern, Hantelscheiben streichen – Stebner ist fleißig und bereitet sich schon einmal auf eine Wiedereröffnung vor.