Wittener Doppel-Triumph zum Jahresausklang

Ein letztes Mal im alten Jahr richtig durchstarten - das war für einige Wittener Laufsportler zu Silvester das schweißtreibende Motto, ehe man sich den Jahreswechsel-Partys hingeben konnte. Während es die meisten der Aktiven aber eher gemächlich anging, versuchten andere sich an ambitionierteren Zielen bei großen Silvesterläufen.

Wie konnte es anders sein beim erfolgsverwöhnten Till Schaefer (PV-Triathlon), dass er sich auch am letzten Tag des Jahres 2019 noch einmal als Sieger küren ließ. Und das gleich zweimal, denn bei der 33. Auflage des Recklinghäuser Silvesterlaufes setzte sich der Triathlet, der in diesem Jahr die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii erfolgreich hinter sich gebracht hatte, nicht nur im Hauptlauf über zehn Kilometer, sondern anschließend auch noch über die fünf Kilometer durch.

Über zehn Kilometer Clubkollege Dennis Hirsch bezwungen

Perfekter Jahresabschluss für Till Schaefer: Zweimal gewann er beim 33. Silvesterlauf des Recklinghäuser LC. Foto: meike holz

„Über die längere Distanz lief ich ein relativ einsames Rennen vor Dennis Hirsch, mit dem ich gemeinsam auf das Podium steigen konnte“, so der PVT-Athlet über das Duell mit seinem Vereinskollegen. Schaefer setzte sich am Ende in 34:13 Minuten vor Hirsch (35:27) durch, Rang zehn ging mit Sven Bergner (38:58) an einen weiteren Starter des Wittener Clubs. Kathrin Ernst vom Triathlon-TEAM der TG Witten gewann in 42:36 min. ihre Altersklasse W 50, belegte immerhin Rang 28 im Gesamtklassement.

Kaum fertig geworden mit dem ersten Lauf, ging es für Till Schaefer auch schon wieder an die Startlinie. Diesmal war nur die halbe Distanz zu absolvieren - doch mit seinem regelmäßigen Laufpartner Christian Winkler hatte der PVT-„Ironman“ einen ernstzunehmenden Widersacher. „Die kurze Erholung und der letzte Anstieg gaben mir dann die gefühlt zehnte Luft“, so Schaefer über seinen erfolgreichen Zielsprint, der ihm in 16:19 Minuten auch hier den Sieg bescherte - mit zwei Sekunden vor seinem Rivalen Winkler.

Jahresabschluss von PVT und TTW

Für rund 80 Aktive des PV-Triathlon und des Triathlon-TEAM TG Witten ging es an Silvester noch ein letztes Mal auf die Trainingsrunde um den Kemnader See. Im Anschluss gab’s heiße Getränke und leckeren Kuchen - ein toller, geselliger Abschluss eines erfolgreichen Jahres, in dem beide Clubs große Veranstaltungen gemeistert hatten.

Auch die neue Laufgruppe „FunVorRun Witten“ absolvierte einen gemütlichen Silvesterlauf. Zum gemeinsamen Foto posierte die 40-köpfige Truppe vor dem Bergerdenkmal und lief dann über den Hohenstein bis zum Parkplatz am Hammerteich.