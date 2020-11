Wittener BVB-Anhänger hoffen auf Sieg im Topspiel

Mal wieder geht’s um die einstweilige Vorherrschaft im deutschen Fußball, um den Platz an der Sonne in der Bundesliga. Wenn Borussia Dortmund und der FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) aufeinandertreffen, dann schaut auch die Wittener Fußballfamilie zu und hat durchaus gespaltene Ansichten, wer sich in diesem Topspiel durchsetzen wird.

„Ich bin zwar Fan von Borussia Dortmund, aber gegen die Bayern wird’s auch diesmal wieder sehr schwer“, sagt Uli Sieweke, Sportlicher Leiter beim TuS Heven 09. Er sieht einen Nachteil darin, dass die Partie erneut ohne Zuschauer ausgetragen werden muss. „Mit Fans wäre die Chance für den BVB größer. Wichtig ist vor allem, dass Mats Hummels spielen kann“, so Sieweke, der im Übrigen nicht als glühender Verfechter der Taktik von BVB-Trainer Lucien Favre gilt. „Man darf sich nicht das Spiel der Bayern aufzwängen lassen. Grundsätzlich haben die Münchner den Vorteil, mehr Mentalitätsspieler in ihren Reihen zu haben.“

Franzuschak sieht in neuer Dortmunder Defensivstärke einen Trumpf

Florian Brommer, Sportlicher Leiter des SV Bommern 05 und eigentlich Anhänger des VfL Bochum, glaubt . In den letzten Jahren hatte der Club immer die Nase vorn.“ Vielleicht fehlen den Dortmundern mit ihrem jungen Kader noch die zwei, drei entscheidenden Charaktere, die den FCB so stark machen, mutmaßt Brommer.

Zu gerne im Stadion dabei gewesen wäre Thomas Franzuschak, Geschäftsführer der DJK TuS Ruhrtal. „Das wäre meine 32. Saison mit BVB-Dauerkarte gewesen“, so der Wittener, der an einen 3:1-Erfolg seiner Borussen glaubt. „Irgendwann muss jede Serie ja mal geknackt werden. In den letzten Spielen hat Dortmunds Defensive viel kompakter gestanden“, so Franzuschaks Einschätzung. Allerdings hat er Respekt vor der famosen Erfolgsserie der Münchner. „Sie wirken nicht, als würden sie sich mal einen Aussetzer leisten - das hat man in Salzburg wieder gesehen.“ Auch der Ruhrtaler hofft, dass Mats Hummels beim BVB mitmischt.

Mehr aktuelle Fußball-Artikel aus Witten:

Alle Nachrichten und Bilder zum Sport in Witten finden Sie hier