Wittener BS 23: Debütant Özakdag feiert überzeugenden Sieg

Endlich dürfen sie wieder in den Ring: Für fünf Aktive des Wittener BS 23 standen jetzt die ersten Wettkämpfe an.

Gronau. Mit fünf Kämpfern nimmt der Wittener Boxsport 23 an einem Turnier in Gronau teil. Dabei feiert ein Neuling einen beeindruckenden Einstand.

Lange Zeit stand der Trainingsbetrieb des Wittener Boxsports 23 still. Inzwischen aber sind die Kämpfer wieder voll im Saft, fünf Aktive konnten sich gezielt auf ihren ersten Einsatz in Gronau vorbereiten.

Den Auftakt machte Dimitri Pastushenko im Jugend-Mittelgewicht (-75 kg). Die ersten beiden Runden verlor er glatt, dann aber traf er seinen Kontrahenten mit einem satten rechten Haken. Dennoch kam der Schlussspurt zu spät, der Wittener unterlag nach Punkten. Im Weltergewicht der Männer (-71 kg) startete Furkan Hassan. Er setzte die Anweisungen des Trainerteams sehr gut um, steigerte sich von Runde zu Runde und siegte letztlich wegen der saubereren Treffer.

Robert Wöhl startet furios, verliert aber nach Punkten

Im Mittelgewicht versuchte Robert Wöhl (-75 kg) sein Glück. Er legte eindrucksvoll los, schickte seinen Gegner schon in den ersten zehn Sekunden mit einem krachenden rechten Haken auf die Ringbretter. Sein Gegner schaffte es allerdings, sich von dem Schlag und dem folgenden Schlaghagel zu erholen, rettete sich in die Ringpause. Wöhl hatte wohl ein zu hohes Tempo angeschlagen, nach und nach ließ er in seiner Intensität nach. Überraschend dennoch, dass das Punktgericht seinen Widersacher knapp vorne sah.

In seinem Ringdebüt zeigte Tolga Özakdag im Cruisergewicht (-86 kg) eine abgeklärte Leistung. Er ließ sich von den Schlägen seines Gegners nicht beeindrucken und drehte das Geschehen. Immer wieder griff er beidhändig an, scheute sich vor keinem Schlagabtausch und gewann verdient nach Punkten. Als letzter WBS-Boxer stieg Jan Metzner im Schwergewicht (+96 kg) in den Ring. Der Wittener versuchte die lange Distanz auszunutzen, musste aber immer wieder harte Treffer einstecken. Am Ende sah sich das Trainerteam gezwungen, das Duell sicherheitshalber vorzeitig abzubrechen, um den Newcomer zu schützen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten