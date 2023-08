Wittener Bezirksliga-Duo: Die Offensive macht schon Spaß

Herten/Witten. In ihren Testpartien langen sowohl der Hammerthaler SV als auch der SV Bommern je fünf Mal hin. Beim Aufsteiger platzt der Knoten nach der Pause.

Bis zu ihrem Punktspielstart müssen sich die Fußballerinnen des Hammerthaler SV und des SV Bommern 05 noch ein wenig gedulden. Die Bezirksliga-Saison beginnt für die beiden Wittener Teams erst am 27. August. In ihren jüngsten Testspielen tankten die Mannschaften aber jetzt schon weiteres Selbstbewusstsein.

Hammerthaler SV - SC Sonnborn 07 5:1 (2:0)

Gegen den Bezirksligisten aus Wuppertal mühten sich die HSV-Frauen in der ersten halben Stunde, kamen mit einer Systemumstellung gegenüber den letzten Auftritten (u. a. beim Turniersieg in Hagen) noch nicht so gut zurecht. Dann aber gelangen durch Andrea Ringens (28.) und Samira Vollmer (32.) binnen weniger Minuten zwei Treffer. Fortan waren die HSV-Spielerinnen klar feldüberlegen, erhöhten nach der Pause durch Julia Krepstakies (49.) und Chiara von Kölln (58.) auf 4:0. Auf den Ehrentreffer von Sonnborn folgte dann noch der Schlusspunkt zum 5:1 durch Katharina Suka (73.).

Zum Abschluss der Testspielserie tritt das Team von Trainer Mehdi Amouchi am Sonntag (20. August, 11 Uhr) beim SV Hohenlimburg II an.



SpVgg. Herten II - SV Bommern 05 3:5 (3:3)

Da der ursprüngliche Testgegner Wambeler SV abgesagt hatte, traten die Wittener Aufsteigerinnen in Herten an. Mit der Offensivleistung konnte Trainer Olaf Kunstmann durchaus zufrieden sein. Mia Kunstmann (12.), Aurora Rexhepi (33.) und Jenny Hoang (42.) brachten den SVB dreimal in Führung, doch prompt setzte es jeweils den Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt verteidigten die Bommeraner Frauen dann konsequenter, dank der Treffer von Hannah Dust (56.) und Marla D’Hone (78.) gab’s am Ende einen 5:3-Erfolg über den Kreisligisten. Am kommenden Sonntag (20. August, 17.15 Uhr) geht’s im letzten Test daheim gegen den FC SW Silschede.

