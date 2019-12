Witten: Ruhrtal und Bommern eröffnen den Hallencup 2020

SV Bommern gegen DJK TuS Ruhrtal Witten, der Bezirksligist gegen den Vorjahresfinalisten – so lautet das Eröffnungsspiel des Wittener Sparkassen-Hallencups 2020. Während in den vergangenen Tagen vor allem die unglücklich gelaufene Ausrichtersuche für Gesprächsstoff unter Wittens Fußballern sorgte, soll jetzt die Vorfreude auf das Spektakel in der Husemannhalle steigen. Das geht ja eigentlich über sechs Wochenenden – und beginnt bereits am 4. und 5. Januar. Am Tag vor Heiligabend wurden alle Gruppen und Spielpläne ausgelost.

Wie üblich spielen Wittens zwölf Erstmannschaften gemeinsam mit den vier Halbfinalisten des Reserveturniers um die Krone – erst in vier Vierergruppen, dann in zwei Zwischenrundengruppen und schließlich im Halbfinale und im Endspiel.

Kein Bezirksliga-Duell in der Vorrunde

Georg Fehrentz und Hermann Kuypers als Leitung der Fußball-Fachschaft hätten dabei mit einem (un-)glücklichen Händchen schon in der Vorrunde für das Duell der beiden Wittener Bezirksligisten sorgen können – sie losten aber anders.

Die Vorrundengruppen der Erstmannschaften:

- Gruppe A: DJK TuS Ruhrtal, SV Bommern, Portugal Witten, Qualifikant 3.

- Gruppe B: TuS Stockum, SF Schnee, TuRa Rüdinghausen, Qualifikant 4.

- Gruppe C: SV Herbede, Türkischer SV, TuS Heven, Qualifikant 2.

- Gruppe D: VfB Annen, FSV Witten, Hammerthaler SV, Qualifikant 1.

Die Qualifikanten sind die vier Halbfinalisten des Reserve-Cups.

Vor der Auslosung stand nur fest, dass die vier besten Teams der Ausgabe 2019 nicht in der Vorrunde aufeinandertreffen würden. „Die waren quasi als Gruppenköpfe gesetzt“, so Fehrentz. Das waren Titelverteidiger Rüdinghausen, die im Finale unterlegene DJK TuS Ruhrtal sowie der TuS Heven und der VfB Annen. Für den SV Bommern war 2019 dagegen schon in der Zwischenrunde Schluss.

Beim SV Bommern dürfte erstmals Silberbach an der Bande stehen

Bommern umging aber das Los, 2020 in der Vorrunde auf Heven zu treffen, dafür geht es in Gruppe A gegen Portugal Witten und die DJK TuS Ruhrtal – beim SVB trägt dann voraussichtlich erstmals Jörg Silberbach als Trainer die Verantwortung.

Silberbach hätte sicher nichts dagegen, wenn er nicht nur im ersten, sondern auch im vierzigsten Turnierspiel an der Bande stehen würde – das ist nämlich das Finale.

Auf diesem Wochenende liegt sicher am meisten Aufmerksamkeit, die Turnierreihe beginnt aber bereits am ersten Januarwochenende.

12 Reserveteams starten mit neuem Modus

Am 4. und 5. Januar kämpfen bereits die Reservemannschaften um den Titel, zwölf an der Zahl, im Modus jeder-gegen-jeden spielen sie 34 Partien (drei mehr als im Vorjahr), bis der neue Stadtmeister feststeht – 2019 gewann Herbedes Reserve das packende Endspiel gegen Bommern II mit 3:2.

Der Modus des Reserveturniers hat sich dabei geändert, bedingt durch die Teilnehmerzahl.

Waren Anfang 2019 noch 13 Teams auf vier Gruppen aufgeteilt, stellt in diesem Jahr zwar der Türkische SV eine zweite Mannschaft, Ausrichter FSV hat aber keine Zweite mehr, dazu gibt es auch die Dritte des TuS Heven nicht mehr – also sind zwölf Mannschaften im Start, die auf zwei Sechsergruppen aufgeteilt sind.

Die Vorrundengruppen des Reserveturniers:

- Gruppe A: Stockum II, Bommern II, Türkischer SV II, Schnee II, Herbede III, Heven II.

- Gruppe B: Hammerthal II, Annen II, Rüdinghausen II, Herbede II, Bommern IIII, Ruhrtal II.

Alle Mannschaften absolvieren am Samstag, 4. Januar, je drei Vorrundenspiele – dabei spielen beide Gruppen jeweils im Block, so dass sich der Tag für die Aktiven nicht so lang hinzieht, sondern die Spiele kompakt hintereinanderkommen.

Insgesamt gibt es zwölf Finalspiele an sechs Wochenenden

Die abschließenden Gruppenspiele bestreiten A und B dann am Sonntagvormittag im Wechsel, dann dürfte es auch zum ersten Mal richtig voll werden in der Husemannhalle – und nach dem Finale um viertel vor fünf Uhr steht der erste Sieger des Sparkassen-Hallencups 2020 fest.

Es ist das erste von zwölf Endspielen an sechs Wochenenden.

Der Zeitplan für die Wittener Hallenturniere:

Am ersten Januarwochenende (4. und 5. Januar 2020) spielen die Reservemannschaften – zwölf Mannschaften in zwei Gruppen: Jede Mannschaft mit drei Spielen am Samstag, Sonntag finden die letzten zwei Gruppenspiele jedes Teams und die Finalspiele statt.

Nach dem Reserveturnier folgen die Erstmannschaften am 11. und 12. Januar, die den Wittener Stadtmeister ermitteln. Die vier besten Reserveteams sind bei diesem Turnier dabei. Sonntagvormittag spielen die Damen um ihren Pokal.

Am 18. und 19. Januar finden die ersten Jugendturnier statt: Den Anfang machen die G-, D- und A-Junioren, Ausrichter ist die DJK TuS Ruhrtal.

Am 25. und 26. Januar spielen B- und E-Junioren, Ausrichter ist der SV Bommern.

Am 1. und 2. Februar richtet der FSV das Turnier der C- und F-Junioren aus.

Der FSV Witten ist auch Ausrichter der Altherren-Turniere: Die Ü32 spielt am 8. Februar, die Ü40 am 9. Februar um den Sparkassen-Hallencup.

Spielpläne der Jugendturniere unter diesem Link beim FSV Witten.