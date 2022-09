Witten Kaker Lakers feiern NRW-Titel für die U-10-Talente

Witten. Die Nummer eins in NRW im „Tossball“ sind die U-10-Kinder von den Witten Kaker Lakers. Wie sich das engagierte Nachwuchsteam den Titel schnappte.

Die Kleinsten waren zuletzt die Größten bei den Witten Kaker Lakers. Das U-10-Nachwuchsteam des Baseballclubs aus der Ruhrstadt feierte mit dem Gewinn der NRW-Landesmeisterschaft den bislang bemerkenswertesten Erfolg. Zum Abschluss fertigten die Wittener Talente die Wesseling Vermins mit 23:15 und 30:10 ab.

Das Tossball-Team (so nennt man die „kleine“ Variante des Baseballs) der Kaker Lakers gehörte in dieser Saison bereits früh zum Kreis der Favoriten. Am Ende stehen die Wittener mit einer Bilanz von 17 Siegen und nur drei Niederlagen an der Tabellenspitze, verdrängten damit die Ratingen Goosenecks und die Cologne Cardinals auf die Plätze. Erst am vorletzten Spieltag holte man mit zwei Siegen gegen die Kölner einen kleinen Vorsprung heraus.

Witten Kaker Lakers besiegen Wesseling zum Abschluss zweimal

Die Trainer David Klein und Tanja Ziegler nutzen die abschließenden Partien in Wesseling, um allen Akteuren noch mal reichlich Spielzeit zu verschaffen. Am Ende der Saison geht es für viele Akteure des U-10-Teams eine Altersklasse ‘rauf zur U 12. Anfangs taten sich die Wittener noch ein wenig schwer gegen die Vermins, vor allem in der Offensive ging nicht viel zusammen. In der Mitte der Begegnung steigerten sich die Gäste dann aber, kamen zu etlichen Zählern und noch einem 23:15-Erfolg.



Im zweiten Spiel hatte sich die Wittener Offensive dann „eingeschlagen“, Wesseling wusste dem Druck nicht mehr Stand halten. Zudem taten sich die Vermins nun in der eigenen Offensive schwerer und brachten nur noch wenige Schläge über das Wittener Infield hinaus. Diesmal hieß es am Spielende 30:10 für die Kaker Lakers. Auf Wittener Seite überzeugten Justus Tewes und Tom Herrmann auf ihren neuen Positionen als Shortstop und am dritten Base. Auch Vitus Einig, Jonas von Rüden und Tim Schumacher am Schlag zeigten prima Leistungen.

Einige der Talente wechseln nun eine Altersklasse höher

Der Gewinn der Landesmeisterschaft ist ein toller Abschluss für die U 10 der Kaker Lakers, die teils schon seit gut vier Jahren zusammen auf dem Platz stehen. „Anfangs wurde die Aufstellung des Teams noch über Bilder bekanntgegeben, weil die Spieler und Spielerinnen noch nicht lesen konnten“, erinnert sich Betreuerin Myriam Schüller. Das Trainerteam mit David Klein und Tanja Ziegler hat tolle Arbeit geleistet, das Zusammenspiel mit den Eltern und Familien der Kinder klappte reibungslos.

Für das Nachwuchs-Team der Kaker Lakers beginnt nun eine neue Zeit, in der einige Spieler in die U 12 wechseln werden, während jüngere Spieler aus der „Beeball“-Mannschaft nachrücken. Für beide Teams sind neue Interessenten, die Lust haben, Baseball mal selbst auszuprobieren, jederzeit willkommen auf der Platzanlage an der Kämpenstraße.

