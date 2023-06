Witten Kaker Lakers: Damen düpieren den Spitzenreiter

Für die so schwach in die Saison gestarteten Damen der Witten Kaker Lakers (re.) gab’s nun einen überraschenden Sieg bei Tabellenführer Bonn.

Bonn. Nach einem enttäuschenden Saisonstart überraschen die Softballerinnen der Witten Kaker Lakers. So gelang der Erfolg beim Ligaprimus in Bonn.

Für die Softball-Damen der Witten Kaker Lakers war die bisherige Saison in der NRW-Liga reichlich frustrierend. Die ersten sieben Partien verloren die Ruhrstädterinnen gegen die starke Konkurrenz. Jetzt allerdings gelang am Doppelspieltag beim Tabellenführer Bonn Capitals II ein Paukenschlag - die Kaker Lakers zwangen den hohen Favoriten in die Knie.

Bonn Capitals II - Witten Kaker Lakers 24:0/9:14. Das Team der Rheinländer ist gespickt mit jungen Talenten, die Erfahrungen aus Bundesliga und den Auswahlmannschaften der NRW- und Junioren-Nationalmannschaft besitzen. Zunächst wurde Bonn seinem Status gerecht. Während das erste Inning noch ausgeglichen mit nur 1:0 an die Gastgeberinnen ging, fanden die Kaker Ladys auch im zweiten Inning kein Rezept gegen die schnellen Pitches der Capitals finden. Stattdessen brach die Wittener Defensive komplett zusammen. Bei rund 30 Grad hieß es am Ende nach drei einseitigen Innings 24:0.

Personelle Wechsel zahlen sich bei Gästen aus Witten aus

Danach stellten die Wittenerinnen personell ein wenig um - ebenso wie Bonn. Doch Profit schlugen jetzt nur die Gäste. Vorne landete man gute Schläge, sammelte einige Bases und verbuchte wichtige Punkte. Auch in der Defensive kam die Sicherheit zurück. So spielte sich Witten schnell einen leichten Vorsprung heraus, der bis zum siebten Inning Bestand hatte.



Die Kaker Ladys führten mit 7:5, kassierten dann aber noch das 7:7 - das Spiel ging in die Verlängerung. Danach aber drehten die Gäste auf, setzten sich auf 14:7 vorentscheidend ab. Für Bonn war dies erst die dritte Niederlage der Saison.

