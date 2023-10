Witten Baskets: Personalprobleme, aber es regiert Optimismus

Witten. Die guten Trainingswochen der Witten Baskets in den Herbstferien sind bei den Männern getrübt worden. Neue Bänderrisse plagen beide Mannschaften.

Mit einem arg dezimierten Kader fahren die Herren der Witten Baskets am Samstagabend nach Siegen. Auch die Damen werden in Herne bei weitem nicht in Bestbesetzung antreten können.

Landesliga Herren

BG TVO/TV Jahn II – Witten Baskets (Sa., 20 Uhr). Die guten Trainingswochen in den Herbstferien sind nun durch Verletzungen getrübt worden. Sebastian Lobert hat sich einen Bänderriss zugezogen und wird lange ausfallen. Jonas Schnieders hat sich ebenfalls verletzt, und Trainer Luis Runge weiß noch nicht, ob er ihn einsetzen kann. Nicolas Pleger verzichtet aus privaten Gründen auf die lange Reise nach Siegen, und auch Jens Badziong ist nicht dabei.

Ganz pessimistisch ist der Wittener Spielertrainer aber nicht. „Es sind ja immer noch genügend gute Basketballer dabei“, sagt er. „Im vergangenen Jahr war Siegen unser Abstiegskonkurrent, jetzt haben wir aber eine viel bessere Mannschaft.“ Luis Runge hält daher einen Erfolg für nicht unwahrscheinlich. „Wenn dann noch ein Sieg gegen das Schlusslicht am nächsten Samstag gelingt, liegen wir gut im Rennen“, sagt der Coach.

Landesliga Damen

Ruhrpott Baskets Herne – Witten Baskets (Sa., 17 Uhr). Spielertrainerin und Topscorerin Anna Kampschulte wird auf absehbare Zeit nicht spielen können. „Ich dachte, der Bänderriss würde schneller heilen“, sagt sie. „Jetzt hat sich auch noch Birthe Raupach einen Bänderriss zugezogen und fällt lange aus.“

Beim Spitzenreiter wird aber Nadine Mark nach längerer Pause wieder zum Wittener Team gehören, und ganz pessimistisch ist Anna Kampschulte auch nicht. „Ich habe elf Spielerinnen dabei, denen ich zutraue, gut mitzuhalten“, sagt sie. (weih)

