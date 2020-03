Witten Baskets können Boden gutmachen

Vier Spiele, zwei Siege – die Bilanz der SG Witten Baskets seit Anfang Februar ist ausgeglichen. Doch es ist ein Trend zu erkennen bei den Wittener Korbjägern. „Der zeigt ganz klar nach oben“, sagt Coach Kurtulus Colak vor dem anstehenden Gastspiel bei Tabellennachbar TuS Breckerfeld (Samstag, 18 Uhr).

Die Witten Baskets entschieden zuletzt das Derby gegen Langendreer mit toller Moral für sich. Wider erwarten musste man die gesamte Spieldauer über gegen eine Zonenverteidigung des Gegners agieren. „Trotz schlechter Trefferquote haben wir uns durchgesetzt. Die Jungs werden immer selbstbewusster“, so Colak. Schon eine Woche zuvor hatte man gegen Spitzenteam TSV Hagen – immerhin Tabellenzweiter – schon richtig stark aufgespielt. Auch, wenn in der Volmestadt am Ende nichts Zählbares heraussprang.

Es winkt ein Sprung im Tableau

Für das Rückspiel gegen Breckerfeld (7., 14 Punkte) sind das aus Wittener Sicht alles Mutmacher. Hinzu kommt, dass man mit einem Sieg am Gegner vorbeiziehen und sich im Tabellenmittelfeld einnisten könnte. Denn das Hinspiel gegen die Hansestädter aus dem Süden des EN-Kreises gewann die Colak-Fünf ebenfalls. Und der BC Langendreer (8., 12 Pkt.), der derzeit punktgleich mit den Wittenern einen Platz vor den Baskets steht, empfängt den TSV Hagen. Ein Heimsieg der Bochumer ist unwahrscheinlich. Die SG könnte also gleich zwei Plätze gutmachen. In Sachen Kaderplanung muss Colak am Samstagabend auf Malte Braun, Niko Munzig und Sebastian Schüler verzichten.