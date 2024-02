Witten Bei der BBA Hagen will Wittener Landesligist am Freitag um 20 Uhr eine Serie starten. Der Coach Luis Runge hat ein neues Ziel ausgegeben.

Landesligist SG Witten Baskets hat nach der unglücklichen Niederlage gegen den TSV Vorhalle ein neues Ziel ausgegeben. Luis Runge will mit seinen Basketballern unter die ersten Drei kommen. Dafür muss sein Team aber schon am Freitagabend um 20 Uhr das nächste Top-Spiel bei der BBA Hagen gewinnen.

Auch wenn die Wittener am letzten Samstag das Spitzenspiel gegen den TSV Vorhalle mit 99:101 nach Verlängerung verloren, hat das Match spürbare Nachwirkungen hinterlassen. Trainer Luis Runge freute sich: „Der Vorstand hat uns für unseren Auftritt gelobt und gesagt, dass die erste Herrenmannschaft nun wieder das Aushängeschild des Vereins sei.“

Der direkte Vergleich soll an das Runge Team gehen

Das motiviert die Mannschaft auch, weiter am Limit zu spielen. Das wird sie am Freitag auch müssen, denn die Hagener stehen mit einer Niederlage weniger als die Baskets auf dem zweiten Platz. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, doch die Wittener gewannen 75:66 nach Verlängerung. Das bedeutet auch, dass die Wittener bei einem Erfolg auf jeden Fall den direkten Vergleich gewonnen hätten.

In den letzten acht Spielen sei durchaus auch noch einiges möglich in der Tabelle, so der Trainer: „Wir müssen alle Spiele für uns entscheiden. Dann müssen wir hoffen, dass die Konkurrenz stolpert. Die Stimmung ist so gut, dass ich an so eine Erfolgsserie glaube.“

Witten Baskets sind auf die Hagener Spielweise vorbereitet

Luis Runge geht davon aus, dass die Hagener Mannschaft, die sich aus dem Club Boele-Kabel gebildet hat, auf jeden Fall aufsteigen will. „BBA Hagen hat ein Team in der 1. Regionalliga, eines in der 2. Regionalliga und will nun mit dem dritten in die Oberliga.“ Er erwartet eine junge Mannschaft in der Volmestadt: „Das sind alles keine Junioren-Bundesligaspieler, aber die können auch was am Ball. Sie werfen sehr früh, doch darauf haben wir uns in den letzten Wochen immer besser eingestellt.“

