Witten Baskets: Drei-Punkte-Abschiedsgeschenk für Tillmann

Witten Der Wittener 84:65-Sieg bei der BG Hagen III war nie ernsthaft Gefahr. Für einen jungen Spieler war es das allerletzte Match im SG-Dress.

Die SG Witten Baskets hat im Nachholspiel bei der BG Hagen III am Mittwochabend einen Start-Ziel-Sieg hingelegt. Für Bruno Tillmann war es das letzte Spiel im Wittener Trikot, und für ihn hatten die Teamkameraden beim 84:65 (45:31) in letzter Minute ein Geschenk parat.

Ein klarer Plan für den allerletzten Wittener Wurf

Der Wittener Forward hat gerade sein Bachelor-Studium beendet und zieht nun mit seiner Lebensgefährtin nach Schweden. Luis Runge sagt: „Das wussten wir natürlich schon lange, und daher haben wir etwas für ihn vorbereitet.“ Die Partie in Hagen war schon lange entschieden, und in der letzten Minute nahm der SG-Trainer noch einmal eine Auszeit: „Ich habe den Jungs den Spielzug dann auf die Tafel gemalt.“

Es lief auch wie geplant. Der Ball kam zu Bruno Tillmann, der wenige Sekunden vor dem Ende seinen letzten Dreier zum 84:65-Endstand für die Wittener traf. Runge hatte Spaß: „Wir haben natürlich sehr laut gejubelt, und Bruno hat auch noch ein kleines Abschiedsgeschenk bekommen.“

Das Spiel in Hagen ist schon sehr früh entschieden

Die Begegnung verlief relativ unspektakulär. Luis Runge hatte mit seinem Team in den letzten beiden Wochen trainiert, wie man gegen eine Zonendeckung spielt, und das hat in der Volmestadt exzellent funktioniert. Schon in der siebten Minute lagen die Gäste mit 21:8 in Führung, bevor die Gastgeber noch auf 15:25 herankamen.

Auch die Hagener Umstellung auf eine Mann-Mann-Deckung im zweiten Abschnitt brachte die Baskets nicht in Schwierigkeiten. Die SG-Männer bauten den Vorsprung zur Pause auf 45:31 aus, und auch das dritte (23:22) und vierte Viertel (16:12) gingen an die diesmal überzeugend auftretenden Gäste.

SG: Rehkopp (18/3), Behler, Lobert (8/1), Omidi (14), Tillmann (7/2), Stojkovic (12/2), Schreiber, Jona Schnieders (16/2), Fynn-Luca Schnieders (2), Pleger (7/1).

