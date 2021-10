Wieder mehr Alternativen für den SV Bommern 05

Bommern. Der SV Bommern steht weiterhin ohne Punkt da. Immerhin kann Trainer Jörg Silberbach gegen Günnigfeld wieder auf wichtige Akteure bauen.

Der SV Bommern 05 sieht vor dem Spiel gegen den VfB Günnigfeld (Sonntag, 15.15 Uhr, Gaslock-Arena) ein wenig Licht am Ende des langen Tunnels. Das liegt nicht nur daran, dass Trainer Jörg Silberbach am Sonntag mehr Personal zur Verfügung steht.

Auch die Leistung des letzten Wochenendes kann dem Übungsleiter Mut machen. Trotz der 0:2-Niederlage in Bochum hat seine Mannschaft dort vieles richtig gemacht und viele Fehler der Vorwochen abgestellt. Nun kehren mit Wieland Hoffmann und Tim Herbrechter zwei Stammspieler zurück und auch Joshua Niemann gehört wieder zum Kader. Silberbach hofft sogar: „Dennis und Sven Mathea kommen am Sonntagmittag aus dem Urlaub zurück. Sie haben signalisiert, dass sie sich auf die Bank setzen wollen.“

Hinter Lukas Poell steht ein Fragezeichen

Der Einsatz von Lukas Poell ist allerdings fraglich. Auch die Stimmung in seiner Elf sei weiterhin gut, so der Trainer: „Die Jungs geben bei jedem Training alles und sind sehr wissbegierig.“ So hat er in dieser Woche seine Offensivkräfte noch einmal zum Torschusstraining herausgenommen: „Wenn wir unsere Chancen auch mal nutzen, ist vielleicht sogar ein Punkt drin.“