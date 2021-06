Wieder keine Kreisderbys für Lössels Handballer

Anfang September will der TV Lössel endlich wieder um Landesligapunkte spielen.

Lössel. Die heimische Landesligamannschaft ist aber mit der Ligeneinteilung des Handballverbandes Westfalen zufrieden.

Bis zum Montag konnten die 68 Vereine der Landesligen dem Handballverband Westfalen mitteilen, welche Ligenstruktur sie für die Saison 2021/22 wünschen. Mehrheitlich haben sich die Klubs für eine Beibehaltung der sechs Staffeln analog zur abgebrochenen Serie 2020/21 entschieden. Wenig später haben die Verantwortlichen für den Spielbetrieb bereits die Ligeneinteilung vorgenommen, die aber erst am Freitag veröffentlicht werden soll.

Der heimische Vertreter TV Lössel bleibt in der Staffel sechs und trifft dort weitgehend auf die Konkurrenten, gegen die man auch im Vorjahr gespielt hätte. Nur Borussia Höchsten (Staffel fünf) und die TG Voerde als Aufsteiger zur Verbandsliga sind nicht mehr dabei. Dafür kommt mit Teutonia Bochum-Riemke ein für den TVL unbeschriebenes Blatt hinzu. Unter dem Strich ist die Staffel sechs damit auf elf Mannschaften geschrumpft.

In zwei Jahren sollen es zwölf Landesligisten weniger sein

Wieder mit dabei sind: HSG Gevelsberg-Silschede II, Wittener TV, HSG Herdecke-Ende, Eintracht Hagen III, TV Olpe, SG Attendorn-Ennest, HSV Plettenberg/Werdohl und HSG Lüdenscheid.

Noch nicht endgültig geklärt ist, wie viele Teams aus den vier Elfer- und zwei Zwölfer-Staffeln absteigen. Grundsätzlich möchte Andreas Tiemann, im HV Westfalen für die Organisation des Spielbetriebs zuständig, das Feld in den nächsten zwei Jahren auf 56 Teams reduzieren, aber gleichzeitig auch keinen Massenabstieg initiieren. Mittelfristig soll es damit wieder vier Landesliga-Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften geben.

Lössels Trainer Jan-Martin Belgardt betonte, dass man mit der Einteilung zufrieden sei. „Die von uns bevorzugte Variante ist gewählt worden. Natürlich hätten wir gerne wieder eine echte Landesligastaffel wie früher mit 14 Mannschaften, aber so ist es okay. Bedauerlich ist, dass wieder die Mendener Teams nicht dabei sind“, so der Coach.

Wie schon im letzten Jahr bedeutet diese Einteilung, dass durch den heimischen Handballkreis eine Trennlinie geht. Die drei Mendener Mannschaften SG Menden Sauerland Wölfe II, TV Halingen und SG Bösperde befinden sich allesamt in der Staffel fünf, in der überwiegend Dortmunder Mannschaften zu finden sind. Diese fehlenden Derbys haben für den TV Lössel aber den Vorteil, dass sich in der Vorbereitung zahlreiche Testspielgegner anbieten, gegen die man auf Landesliga-Niveau spielen kann, ohne weit reisen zu müssen.

