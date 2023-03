Wie sich die Damen von BW Annen in die Relegation zittern

Gladbeck/Witten. Die Volleyball-Frauen von BW Annen können den Klassenerhalt in der Verbandsliga schaffen. Männer-Team kennt seine Gegner für die Aufstiegsrunde.

Die Verbandsliga-Volleyballerinnen der DJK BW Annen haben die Teilnahme an der Relegation um den Klassenerhalt sicher. Konkurrent Borken-Hoxfeld ging am letzten Spieltag leer aus, konnte daher die Wittenerinnen nicht mehr überholen. „Großes Kompliment an mein Team, das sich mit einem Mini-Kader diese Chance erkämpft hat“, meinte Annens Trainer Thomas Urban.

Damen-Verbandsliga

TV Gladbeck II - DJK BW Annen 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 26:24). Zwar mussten sich die Annener Damen im Rückspiel bei der Gladbecker Reserve geschlagen geben, doch schon vor dem Anpfiff war die Partie eigentlich bedeutungslos fürs Tabellenbild. „Man hat gemerkt, dass bei uns die Luft ‘raus war“, so Thomas Urban. Sein Team profitierte davon, dass am Vortag der Konkurrent um den Relegationsplatz, der RSV Borken-Hoxfeld IV, beim TSC Gievenbeck verloren hatte. Damit blieb der Annener Vorsprung von einem Punkt bestehen – egal, wie das Spiel gegen den Letzten TV Gladbeck II ausgehen würde.

In dieser Partie gab es auf beiden Seiten immer wieder Höhen und Tiefen. Beispielhaft verlief der vierte Satz, in dem die BWA-Damen mit 24:21 vorn lagen. Doch sie konnten ihre drei Satzbälle nicht verwerten und gaben den Durchgang schließlich noch ab. In der Relegationsrunde, die vom 5. bis zum 7. Mai stattfindet, treffen die Annenerinnen auf zwei Teams, die in ihrer jeweiligen Landesliga-Staffel Platz zwei belegt haben. „Es ist gut, dass wir nun etwas Zeit haben, um uns darauf vorzubereiten“, so Thomas Urban mit Blick auf den Termin.

BWA: Isabel Bentin, Hannah Böde, Julia Diedrichsmeier, Anne Korbmacher, Jenny Lesch, Leni Markowski, Lena Russak, Astrid Seifert, Jenny Wodrich.



Damen-Kreisliga

Den Bezirksklassen-Aufstieg haben die Kreisliga-Volleyballerinnen von BW Annen IV geschafft. Die jungen Blau-Weißen von Trainerin Jennifer Wodrich besiegten den SV Eintracht Grumme IV mit 2:0 (25:13, 25:17). Anschließend gab es eine 0:2-Niederlage (22:25, 14:25) gegen die körperlich überlegenen Jungen des TB Höntrop, die außer Konkurrenz spielen.

Der Aufstieg ist der bisher größte Erfolg des jungen vierten Annener Damenteams. Schon vorher hatte die „Dritte“ den Sprung in die Bezirksliga gefeiert. Damit spielen beide Teams der Blau-Weißen, die ausschließlich aus Eigengewächsen bestehen, demnächst eine Liga höher.

BWA: Selin Hennig, Asya Karapinar, Meryem, Taninmis, Fabienne Brandt, Emma Kalthaus, Stella Kok, Leni Stolle, Rebekka Preißig, Jule Lehmann, Julia Gil, Marlene Seidenkranz, Melis Arslan.



Herren-Bezirksliga

DJK BW Annen - VfL Telstar Bochum III 3:1 (21:25, 25:10, 25:15, 25:21). In ihrem letztes Saisonspiel fuhren die Blau-Weißen gegen den Club aus der Nachbarstadt einen Sieg ein. Nach einem schwachen Start, der zum Verlust des ersten Satzes führte, dominierten die Annener in der Viehmarkthalle die Partie. Dank guter Aufschläge und einer insgesamt soliden Leistung blieben sie siegreich. Als Liga-Zweiter hat sich BWA für die Aufstiegs-Relegation zur Landesliga qualifiziert, in der man Anfang Mai auf den VV Humann Essen VII und den VC Bottrop 90 treffen wird.

BWA: Niklas Domnik, Jan Siepmann, Jan Prause, Thorid Entsberger, Florian Rinschen,Janik Zabukovec, Fitim Grevalla, Thomas Person, Kolja Maaß, Finn Schüßler.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten