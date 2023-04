Wie die DJK BW Annen im Finale schon am Sieg schnuppert

Warstein. Bei der Westdeutschen Meisterschaft der Senioren-Teams holen zwei Wittener Mannschaften Medaillen. Wie die Partien im Einzelnen verliefen.

Für die Endrunde der Westdeutschen Meisterschaften im Tischtennis hatten sich gleich zwei Seniorenteams aus Witten qualifiziert. Viel besser hätte es für sie in Warstein kaum laufen können - beide kamen mit einem Medaillenrang ins Revier zurück. Die Herren 50 der DJK BW Annen wurden Vizemeister, die Herren 40 des SV Bommern 05 belegten Rang drei.

Mit ein wenig mehr Fortune am Finaltag hätte es für die Annener Routiniers sogar zum ganz großen Wurf reichen können. Das BWA-Team, das zum Auftakt mit Ludger Ostendarp, Christoph Heckmann und Klaus Hellmann antrat, war vorab schon zu den Favoriten gezählt worden. In der Vorrunde besiegten die Blau-Weißen den SV Walbeck mit 4:0 und im Anschluss den FC Junkersdorf aus Köln mit 4:1. In dieser Partie bezwang Christoph Heckmann den früheren Bundesligaspieler Thomas Roßkopf in einer hochklassigen Begegnung mit 3:1-Sätzen.

Heckmann vergibt für BW Annen zwei Matchbälle im Finale

Im Halbfinale bekamen es die Annener, bei denen jetzt Paulo Rabaca für Ludger Ostendarp (Liga-Verpflichtung mit seinem Team vom GSV Fröndenberg) einsprang, mit dem TTC Lantenbach zu tun. Das BWA-Trio lag schon mit 0:2 zurück nach den beiden ersten Einzeln, doch Klaus Hellmann (2) sowie das Doppel mit Hellmann/Heckmann sorgte für den 3:3-Ausgleich. Im entscheidenden Spiel setzte sich dann der gesundheitlich angeschlagene Paulo Rabaca mit 3:1 gegen Marc Grümer durch.



Vizemeister der Senioren 50 wurde das Team der DJK BW Annen (hier ganz li. mit Klaus Hellmann, Paulo Rabaca und Christoph Heckmann). Im Finale musste man sich dem TTC Waldniel knapp mit 3:4 beugen. Foto: DJK BW Annen

Somit ging es im Endspiel gegen den TTC Waldniel. Hier führten die Blau-Weißen durch Siege von Klaus Hellmann und Paulo Rabaca mit 2:1, mussten dann aber einem 2:3-Rückstand hinterherlaufen, weil Christoph Heckmann gegen Joachim Beumers zwei Matchbälle vergab und mit 2:3-Sätzen den Kürzeren zog. Klaus Hellmann glich mit seinem zweiten Einzelpunkt aus, wieder stand Rabaca im finalen Duell an der Platte. Welches er diesmal aber mit 1:3 gegen Guangjian Zhan verlor. „Als Vizemeister kommen wir jetzt auf die Reserveliste und hoffen noch auf einen Platz bei der Deutschen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft im Juni in Baden-Württemberg“, so Rabaca.



SV Bommern trifft im Semifinale erneut auf Borussia Dortmund

Für die Herren 40 des SV Bommern 05 (Tobias Knoll, Dennis Loer und Andreas Galka), die in der Ligarunde Zweiter hinter dem haushohen Favoriten Borussia Dortmund geworden waren, reichte es in der Vorrunde in Warstein zu Platz zwei. Jeweils mit 4:1 besiegten die Wittener den TTV Preußen Lünen und den TSV Seelscheid, dem TTV Rees-Groin unterlag man aber mit 1:4 - hier punktete nur das SVB-Doppel mit Knoll und Loer.

Spielte lange auch in der Meisterschaft für den SV Bommern 05: Tobias Knoll, der jetzt mit den Senioren 40 Rang drei beim WTTV-Finalturnier erreichte. Foto: Jürgen Theobald / WAZ FotoPool

So ging es im Semifinale wieder gegen Borussia Dortmund - trotz guter Leistung mussten sich die Wittener dem späteren Titelgewinner mit 1:4 beugen. Tobias Knoll holte im Einzel gegen Darius Mielek (3:2) den einzigen Zähler. Im Spiel um Platz drei aber hatte Bommern dann wieder die Oberhand, setzte sich gegen die DJK Franz-Sales-Haus Essen mit 4:2 durch. Die Punkte sammelten hier Dennis Loer (2) und Tobias Knoll im Einzel sowie erneut das Doppel Knoll/Loer (in fünf Sätzen). „Vom Papier her waren wir vorher sicher Außenseiter bei diesem Turnier, daher können wir mit Platz drei sehr zufrieden sein“, stellte Tobias Knoll, der in der NRW-Liga inzwischen beim TTV Rees-Groin am Ball ist, klar.

