Warum die Zuversicht bei SG Witten Baskets schwindet

Witten. Mit einem Kraftakt und vier Siegen bis zum Saisonende hätten Wittens Basketballer noch Chancen auf die Rettung. Warum das kaum realistisch ist.

Theoretisch haben die Landesliga-Männer der SG Witten Baskets noch die Chance auf den Klassenerhalt, doch schon die Vorbereitung auf das Heimspiel am Samstag gegen die TuS Iserlohn Kangaroos II war alles andere als optimal. Die SG-Frauen treffen derweil in ihrem letzten Heimspiel auf den Tabellenführer ASC Dortmund II.

Landesliga/Herren

SG Witten Baskets - TuS Iserlohn Kangaroos II (Sa., 19 Uhr, Viehmarkthalle). Nicolas Pleger, Co-Trainer des Abstiegskandidaten aus der Ruhrstadt, rechnet mit sieben oder acht Spielern, die er in dieser Partie einsetzen kann: „Im Prinzip gibt es die Mannschaft gar nicht mehr, und es kommt auch kaum noch jemand zum Training. Wir müssen auch wieder auf Leute aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen.“

Aus der dritten Mannschaft ist keine Hilfe möglich, da die Statuten verbieten, dass ein Spieler eine Mannschaft überspringt, auch wenn die Witten Baskets III wie das zweite Team ebenfalls derzeit in der Aufstiegsrunde zur Landesliga antreten. Daher ist Pleger eher pessimistisch, was den Klassenerhalt anbelangt: „Auf dem Papier sind die letzten vier Gegner nicht unschlagbar, doch unter diesen Umständen wird das wohl nichts.“ Dennoch will man den eigenen Fans eine gute Partie bieten und sich so teuer wie möglich verkaufen.



Landesliga/Damen

SG Witten Baskets - ASC 09 Dortmund II (Sa., 17 Uhr, Viehmarkthalle). Auf dem Weg zum Titel wollen die Wittenerinnen den Dortmunder Basketball-Frauen einige Steine in den Weg legen. Spielertrainerin Anna Striepeke schöpft die Hoffnung aus dem durchaus ordentlichen Hinspiel: „Da haben wir nur ganz knapp mit drei Punkten verloren. Jetzt wollen wir unseren Heimvorteil nutzen und es besser machen.“ Die Wittenerinnen treten mit voller Bank an, und Centerin Striepeke ergänzt: „Nach der guten Trainingswoche bin ich sehr optimistisch, dass wir uns mit einem Sieg von unserem Publikum verabschieden.“ Die jüngsten Auftritte der SG-Damen lassen durchaus Hoffnungen auf einen Erfolg zu.

