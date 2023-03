Warum BW Annen Zweitliga-Spitzenreiter nicht stoppen kann

Witten. Wieder bleibt die DJK BW Annen ohne Spielgewinn gegen den starken Titelfavoriten aus Thüringen. Wer dabei dennoch gute Partien ablieferte.

Dem Spitzenteam aus Thüringen hatten die Zweitliga-Damen der DJK Blau-Weiß Annen, die nach wie vor um den Klassenerhalt zittern, erneut nicht allzu viel entgegenzusetzen. Mit 6:0 setzte sich der SV Schott Jena in Witten durch, strebt dem Titelgewinn entgegen.

Schon in der Hinrunde war BW Annen vom Quartett aus Jena mit diesem Resultat abgefertigt worden. Diesmal wirkte bei den Gastgeberinnen, die auf die erkrankte Sarah Rau verzichten mussten, zwar die Japanerin Aya Umemura mit, dafür allerdings hatten die Thüringerinnen nun mit der 20-jährigen Haruna Sugita eine zusätzliche Hochkaräterin an Position eins in ihrem Aufgebot, die im Forum der Holzkamp-Gesamtschule herausragenden Sport bot. Erst ihre dritte Partie bestritt die Japanerin mit ihrem Team, könnte auf dem Weg zur Meisterschaft aber ein immens wichtiger Faktor werden.

Abschließende Partie für BW Annen im April in Tostedt

Trotz des deutlichen Ausgangs zugunsten der Gäste: Hier und da hätte es für das blau-weiße Quartett durchaus etwas besser laufen können. Im Doppel fehlte bei Aya Umemura und Yuki Tsutsui nicht viel gegen die Kombination Harac/Riliskyte - erst im fünften Satz fuhr das Duo aus Jena die Ernte ein. Auch die Begegnung von Natalija Klimanova gegen die erst 13-jährige Koharu Itagaki ging über die volle Distanz. Die Wittenerin war dem druckvollen Angriffsspiel der kleinen Gäste-Akteurin letztlich aber nicht gewachsen, verlor Satz Nummer fünf mit 6:11.



Für die DJK BW Annen war dies bereits das letzte Heimspiel der Saison, am 16. April folgt beim MTV Tostedt für Umemura und Co. das Saisonfinale. Aktuell haben die Wittenerinnen noch Rang acht inne, mit vier Zählern Vorsprung auf den TTC Langweid. Das würde am Ende der Spielzeit reichen für den Klassenerhalt und somit für eine weitere Serie in Liga zwei.

BWA: (Doppel) Klimanova/Bours, Umemura/Tsutsui; (Einzel) Aya Umemura, Yuki Tsutsui, Natalija Klimanova, Melissa Bours - alle 0:1.

