Ringen Wacker Burghausen legt in packendem DM-Finale vor

Burghausen Das erste Bundesliga-Finale der Ringer geht an den Favoriten. Burghausen darf sich nach 12:9 gegen Kleinostheim aber noch nicht zu sicher fühlen.

Vor knapp 1200 Zuschauern hat der SV Wacker Burghausen das erste der beiden Finals der Ringer-Bundesliga für sich entschieden. Die favorisierten Bayern setzten sich am Samstagabend mit 12:9 gegen den SC Siegfried Kleinostheim durch, der in der kommenden Saison zu den Vorrunden-Staffelgegnern des KSV Witten 07 gehören wird.

Bislang waren die Burghausener viermal Deutscher Mannschaftsmeister, und auch diesmal hat das Team von Meistertrainer Eugen Ponomartschuk gute Karten, sich nach 2021/22 wieder durchsetzen zu können. Die Ringer von der Salzach holten ebenso wie die Gäste aus Unterfranken fünf Siege in dieser von Anfang bis Ende packenden Auseinandersetzung der beiden besten Teams der Bundesliga-Saison. Zur Pause lagen die Kleinostheimer „Warriors“ sogar noch 5:3 in Führung. Die entscheidende Wende führte dann für die Wacker-Staffel, bei der der frühere Wittener Idris Ibaev nicht zum Einsatz kam, der zweifache Vize-Europameister Zelimkhan Khadjiev herbei, der gegen Christoph Henn technisch überlegen gewann (15:0).

Final-Rückkampf wird am 28. Januar in Elsenfeld ausgetragen

Vor dem abschließenden 75-kg-Duell im griechisch-römischen Stil lag Wacker Burghausen mit 10:9 vorn, Michael Widmayer besiegte dann Artur Tatarinov nach 0:1-Pausenrückstand noch mit 4:1 und verschaffte seinem Team vor dem Rückkampf am kommenden Sonntag (28. Januar, 17 Uhr) in der Untermainhalle in Elsenfeld eine noch bessere Ausgangsposition.

