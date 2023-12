Witten Die Volleyballerinnen aus Witten standen in Oberaden beim Marathon-Spiel schon mit dem Rücken zur Wand. Doch dann drehte sich alles.

Was für ein Krimi: Mit 9:12 lagen die Verbandsliga-Volleyballerinnen von BW Annen am Wochenende beim SuS Oberaden zum Ende des entscheidenden Tiebreaks schon in Rückstand. Doch dann folgte eine Energieleistung der Blau-Weißen, die in einem großen Jubel über den hauchdünnen 3:2-Sieg (25:15, 25:27, 25:20, 18:25, 15:13) beim SuS Oberaden gipfelte.

„Klasse, dass wir solch eine tolle Moral bewiesen haben“, meinte Annens Thomas Urban am Ende dieses Marathon-Matches, das immerhin zwei Stunden und acht Minuten dauerte. Die BWA-Damen, die auf den Klassenerhalt hoffen, konnten zwei wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten einheimsen.

Fünf Sätze lang hatten sich beide Teams einen zähen Abnutzungskampf geliefert, in dem sie Höhen und Tiefen durchmachten. Dabei zeigten die Annenerinnen eine geschlossene Teamleistung, bei der sie durch Spielerwechsel mehrfach wichtige neue Impulse setzten.

BWA: Isabel Bentin, Hannah Böde, Julia Diedrichsmeier, Henrike Fischer, Anne Korbmacher, Jennifer Lesch, Lena Russak, Astrid Seifert, Roxana Sodtke, Jana Wagener, Jennifer Wodrich.

DJK BW Annen: Bezirksliga-Derby geht an die Dritte

Hart umkämpft war das Vereinsderby der Annener Bezirksliga-Volleyballerinnen. Am Ende stand ein 3:1-Erfolg (25:20; 25:16; 23:25; 25:20) des dritten Damenteams, das gegen die „Zweite“ den besseren Start erwischte: Druckvolle Aufschläge und Angriffe, eine stabile Annahme und Abwehr sowie ein variables Zuspiel sorgten für den Gewinn von Satz eins und zwei. Von da an kam jedoch BWA II dank einer starken kämpferischen Leistung immer besser ins Spiel und übernahm das Kommando. Zeitweise lag das Team in Durchgang drei mit sieben Punkten vorn.

Spannend ging es im vierten Satz zu: Zwar lag die „Dritte“ meist knapp in Führung, aber bei einer 20:19-Führung war alles offen. Doch dann hatte BWA III im Endspurt den längeren Atem. Durch die Niederlage ist für das zweite Damenteam der Blau-Weißen die Not im Abstiegskampf größer geworden – zumal es unter der Woche eine 0:3-Niederlage gegen den Liga-Favoriten SVE Grumme gab. BWA III hingegen hat sich durch den Derby-Sieg im Mittelfeld festgesetzt – als Aufsteiger eine prima Zwischenbilanz.

BWA II: Samira Dühr, Sophie Henning, Nina Schlott, Alisa aus der Wischen, Isabel Reckermann, Victoria Wulf, Carolin Flieser, Johanna Kilzer und Jasmine Ochs.

BWA III: Tabea Senger, Zahra Ghasemi, Nidela Hot, Lena PIewek, Carla Baumann, Jessica Belous, Weronika Zuchenska, Sarah Herhaus, Alissa Jakob, Melissa Herrmann, Maja Spiaczka, Leni Markowski, Alexandra Wiebe.

Mehr zum Thema

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Witten lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten